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У ТРЦ Fontan Sky відкрився Фокстрот з великим вибором digital-техніки

У ТРЦ Fontan Sky відкрився Фокстрот з великим вибором digital-техніки

Всеукраїнська мережа електроніки і побутової техніки Фокстрот продовжує реалізацію планів з оновлення, а також відкривати нові торгові точки, щоб бути максимально доступніше до своїх покупців.

Один з перших у цьому році відкрився на початку квітня магазин в одеському ТРЦ Fontan Sky center (пров. Семафорний, 4). Магазин знаходиться на першому поверсі, праворуч від центрального входу в ТРЦ. За рахунок продуманого розташування полиць та устаткування, приміщення проглядається цілком і повністю, що спрощує пошук необхідного товару.

На торговій площі близько 600 м2 вдалося розмістити оптимальну представленість всіх категорій товарів з посиленням асортименту digital – смартфонів, планшетів і ноутбуків. Перевірити техніку, налаштувати й оплатити можна в спеціально обладнаному сервісному хабі, а по сусідству з ним – оформити покупку частинами із залученням банків-партнерів.

Також є можливість скористатися «омніполицею» – переглянути повний асортимент мережі в онлайні і тут же замовити його з подальшим самовивозом або із залученням служби доставки. Цей момент дуже важливий нині, коли через карантинні обмеження в магазині можна купити виключно засоби зв’язку.

«Оптимізація простору торгових точок, додавання нових категорій товарів і розширення способів покупки (техніку і гаджети можна замовити онлайн на foxtrot.ua і забрати в магазині або отримати з доставкою) – це важливі принципи нашої роботи, щоб в нинішніх умовах пандемії забезпечити покупцям можливість значно скоротити час на вибір і безпечне здійснення покупок», – зазначив CEO Фокстрот Олексій Зозуля, коментуючи відкриття нового магазину в ТРЦ Fontan Sky.

Відзначимо, що в Одесі це вже шостий магазин Фокстрот і другий – із впровадженням оновленого дизайну. Перший магазин бренду в новому форматі там відкрили на вулиці Пантелеймонівській, 88/1 в кінці серпня 2020 року.

У Фокстрот додали, що в планах на поточний рік оновити близько 20 магазинів мережі по всій країні і відкрити 9 абсолютно нових.

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