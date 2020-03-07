Туризм на диване: гаргульи и химеры – крылатые защитники веры

Путешествуя по Европе, туристы часто обращают внимание на необычные скульптуры, украшающие готические соборы. Жуткие монстры – гаргульи и химеры восседают на крышах и карнизах храмов, вызывая удивление и недоумение у путешественников. Что же делает эта нечисть на церковных постройках?

Потомки древнего дракона

Гаргульи, украшающие стены соборов, – существа легендарные. Как повествует предание, в болотах неподалеку от Руана жил дракон по имени Ла Гаргуль. Характером он обладал скверным, и постоянно охотился на путников и корабли, плывшие по Сене. Епископ Роман сумел усмирить дракона и привести его в город. Чудовище сожгли, а его голову прикрепили к стене собора, чтобы другим драконам неповадно было.

Если же отвлечься от романтики и посмотреть на гаргулий с практической точки зрения, то они выполняли исключительно практическую функцию. Внутрь скульптур прятали водостоки, а сами фигуры крепили к стене практически перпендикулярно. Дождевая вода, которую извергали чудовища, выливалась на расстоянии нескольких метров от стен собора, что обеспечивало их защиту от сырости и препятствовало размыванию фундамента. С XVIII века гаргулий заменили водосточными трубами.

Кроме гаргулий, на стенах храмов можно увидеть скульптурные изображения химер, которые не несут никаких практических функций. В древности они напоминали прихожанам о возмездии за грехи, а также отпугивали грешников и нечистую силу от стен церкви.

Защитники собора Парижской Богоматери

Самые известные гаргульи и химеры обитают на соборе Парижской Богоматери. Они настолько хорошо знакомы французам, что некоторые из них даже имеют собственные имена – Философ, Монахиня и другие. В средневековье главный собор Парижа украшали только гаргульи, а химеры появились на его стенах позже – в XIX веке, благодаря архитектору Виолле-ле-Дюку. Однако историки предполагают, что когда-то на месте некоторых скульптур все же находились средневековые химеры. Они появились после казни магистра ордена тамплиеров Жака де Моле. В прошлом году в соборе случился пожар, однако скультпуры не пострадали, так как находились ниже уровня распространения огня.

Как гласит древнее поверье, по ночам химеры летают вокруг собора и защищают его обитателей от других магических существ. Если в процессе ночной битвы у химеры отламывалась какая-то деталь ее каменного тела, то ее стремились как можно скорее починить. У сломанной химеры портился характер, и она начинала пакостить всем подряд, включая и тех, кто находился под ее защитой. Рассказывают, что в такие моменты в соборе якобы лопались стекла и витражи, разрушалась мозаика или скульптуры святых.

Фигуры пражского собора – портрет тещи архитектора

Полное название этого собора – имени святых Вита, Вацлава и Войтеха, и основан он в 925 году воеводой Богемии Вацлавом. Стены храма традиционно украшены скульптурами крылатых чудовищ. Существует старинное поверье, согласно которому в скульптурах гаргулий архитектор запечатлел характер своей тещи.

Внешний вид крылатых созданий настолько жуткий, что от них в ужасе бегут не только злые силы, но и всяческие грешники, а самые закоренелые из них превращаются в химер и остаются на стенах храма. Химеры зорко охраняют реликвии, которых в соборе невероятное количество. Например, стены часовни святого Вацлава отделаны 1300 драгоценными камнями, а стыки между ними покрыты золотом. Кроме того, здесь хранятся королевские драгоценности Чехии. Так что у монстров пражского собора работы более чем достаточно.

Нескромная гаргулья Фрайбургского собора

Фрайбургский собор – единственная сохранившаяся до сих пор готическая церковь Германии, строительство которой было закончено еще в средневековье. До 1827 года собор был домашним храмом местного университета. Затем его повысили до ранга резиденции епископа и он стал именоваться кафедральным.

Собор славится обилием чудовищ, которые украшают его фасад. Однако, пожалуй, это единственное в мире культовое сооружение, на стене которого можно увидеть гаргулью, принявшую весьма фривольную и даже неприличную позу. По легенде, на строительство собора деньги пожертвовали все жители Фрайбурга, за исключением одного – епископа. И тогда строители расположили фигуру таким образом, чтобы ее «пятая точка» смотрела в сторону епископского дома. По другой версии, мастера таким образом наказали членов местного городского совета, которые не заплатили им обещанных денег.

Химеры, которые живут в Киеве

Свой дом с химерами есть и в Киеве, и о нем ходит огромное количество легенд. Выстроил его архитектор Владислав Городецкий на участке, который был абсолютно непригоден для строительства. Кроме химер, карнизы и подъезды дома украшают слоны и змеи, носороги и жирафы, дельфины и жабы. Это здание сравнивали с собором Парижской Богоматери, а самого архитектора называли украинским Гауди. Киевский дом с химерами уникален не только снаружи, но и внутри – в вестибюле гостей встречает огромный гипсовый спрут, покрытый слоем настоящего перламутра.

Фото: weatlas.com, открытые источники

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