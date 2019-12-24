Три кита успеха морского торгового порта «Южный»

К концу года принято подводить итоги. Непростое это дело, когда речь идет о столь многосложном предприятии как порт. Тем более, что у Государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный» (ГП МТП «Южный») совсем недавно (с 28 ноября) появился новый руководитель — Александр Олейник, бывший глава Мариупольского МТП.

Что изменилось уже? Что будет меняться? Что это значит на сегодня — успешный порт? Об этом рассказывает Александр Олейник, который, кстати, всю жизнь проработал в портовой сфере. В Мариупольский морской торговый порт он пришел в 1992 году, начав трудовую деятельность стивидором.

Кто же станет спорить, порт должен быть эффективным и успешным? И уж если называть цифры на исходе года, то, пожалуй, основная из них для ГП МТП «Южный» — это 15 100 тыс.тонн грузов (80 процентов из них — экспортные). Именно столько переработал их порт в текущем году. Это не просто успех, это рекорд для порта «Южный».

— Рынок диктует свои правила. И основное из них для нас — это постоянный поиск возможностей увеличения грузопереработки. Достаточно сказать, что в уходящем году в бюджет государства предприятием перечислено более 700 миллионов гривен. Немаловажный фактор: средняя заработная плата (коллектив порта — это 2700 человек!) в порту «Южный» составляет более 23 тысячи гривен, — рассказывает Александр Олейник.

И при этом сразу делает акцент: нельзя «успокаиваться», то есть, ни в коем случае не останавливаться. Сегодня добились показателей, но всегда нужно думать: что будет завтра? А завтра в обязательном порядке должен наблюдаться прогресс, иначе ни о каком успехе и речи быть не может, в том числе — и в социальной сфере.

— Мое видение таково: человек, который у нас работает, всегда должен понимать, что он, прежде всего, социально защищен. Тогда и отдача, и эффективность работы будет соответствующей. И, как результат, тот самый прогресс, к которому мы будем стремиться, — уверен новый руководитель порта «Южный».

Что же касается концессии порта, о котором то и дело «поговаривают», и вероятности его приватизации в будущем, то, как уверен Александр Олейник, лишь те предприятия, которые показывают «слабые» результаты, должны быть сегодня приватизированы или переданы в концессию.

— Если же у крупного предприятия есть хорошие результаты, есть прибыль, то, как я считаю, пусть оно остается в госуправлении. Если государственное предприятие успешно, если оно способно эффективно работать, то зачем же торопиться с концессией или приватизацией? При этом всегда нужно помнить, что рано или поздно, конечно же, настанет пора, когда предприятие все равно перейдет в частные руки. Но это дело будущего, а пока не надо спешить, — считает Александр Олейник.

Кстати, как убежден Александр Олейник, в грядущем году вырастет и заработная плата всех, кто трудится в морском торговом порту «Южный».

Поиск все новых и новых возможностей развития, реальные перспективы, составление новых технических планов на будущее для увеличения грузопереработки — вот те «три кита», на которых, по мнению Александра Олейника, будет держаться дальнейший успех порта «Южный».

Как уверен новый руководитель порта, без веры в успех, без работы над реализацией поставленных задач в новый год попросту нельзя вступать. А потенциал для этого, безусловно, есть.

Фото: Мария Котова

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