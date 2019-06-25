Топ-5 рекламных идей от Domino`s Pizza

Вы любите пиццу? Горячую, на тоненьком хрустящем или пышном тесте, с вкуснейшей начинкой и неповторимым ароматом…

Конкуренция среди пиццерий сумасшедшая, пиццайоло изобретают шедевры, а топ-менеджеры – маркетинговые стратегии. В Одессе крайне популярна бесплатная доставка пиццы Domino`s Pizza. И это всего одна из крейзи-реклам компании.

Пицца для Ее величества

Совсем недавно Великобританию сотряс скандал: курьер Domino`s Pizza пытался прорваться в Букингемский дворец и доставить пиццу ко дню рождения королевы. Неважно, кто оформил заказ. Важно, что о доставке фирменной пиццы бесплатно оповестили все ведущие информационные агентства мира.

30 минут

Это была одна из гениальных идей основателя сети Domino`s и легенды американского бизнеса Тома Монагана. Чтобы привлечь покупателей, он запустил челлендж «мы доставим пиццу за 30 минут, или вы за нее не платите». Азарт был сумасшедший. Курьеры неслись напролом, нарушая ПДД, заказчики ломали замки и называли заведомо неправильные адреса. Спустя 30 лет от правила пришлось отказаться – слишком часто случались аварии с участием курьеров. Сейчас клиенты отслеживают заказ в онлайне на Пицца-трекере и в случае опоздания получают сорри-карты.

Фольксваген-Жук

Старенькое авто хранится в штаб-квартире Domino`s Pizza. Это тот самый автомобиль, право кататься на котором стало отступными для брата Тома Монагана, разуверившегося в пицце-бизнесе. Купленная братьями в 1960 году за $75 пиццерия усилиями Тома Монагана разрослась в корпорацию из 14100 ресторанов в 86 странах мира. В 1998 году Том продал 73% акций за 1 миллиард долларов. Цена авто-ошибки составила полмиллиарда.

Доминос навсегда

По условиям акции все, кто набил несмываемую татуировку с логотипом Domino`s Pizza, получали сертификат на 100 бесплатных пицц в год на протяжении 100 лет. В 2018 году акция проходила в России и была приостановлена досрочно из-за беспрецедентного количества участников.

Техноконтроль

Австралийцы первыми оценили функцию DOM Pizza Checker: веб камера передает клиенту в онлайн-режиме процесс приготовления заказа. Одновременно специальный алгоритм проводит цифровой контроль качества: степень прожарки, вес, соотношение ингредиентов и десятки других параметров. В случае ошибки клиент вправе потребовать переделать заказ еще на этапе кухни.