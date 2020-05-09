Топ-3 фильмов о мире музыке, которые вы могли пропустить

Подборка кинолент для просмотра на досуге.
Джуди
Страна: Великобритания
Год: 2019
Режиссер: Руперт Гулд
Актеры: Рене Зеллвегер, Руфус Сьюэлл, Майкл Гэмбон
Жанр: биография
Фильм рассказывает о последних концертах голливудской певицы Джуди Гарлэнд в Лондоне в 1968 году. Это также история о хрупкой женщине, которую истощили годы тяжелой работы и тоска по детям.
Холодная война
Страна: Польша
Год: 2018
Режиссер: Павел Павликовский
Актеры: Иоанна Кулиг, Томаш Кот, Борис Шиц
Жанр: драма
События происходят на фоне Холодной войны 1950-х годов в Польше, Берлине, Югославии и Париже. Виктор занимается тем, что прослушивает в польских деревнях исполнителей народных песен. Однажды он знакомится с девушкой Зулу, с которой у него завязывается роман. Впоследствии, между парой встает искусство, политика и личные разногласия.
Мамма Mia!
Страна: США
Год: 2008
Режиссер: Филлида Ллойд
Актеры: Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт, Аманда Сейфрид
Жанр: мюзикл
Двадцатилетняя Софи собирается выйти замуж. Омрачает праздник только одно — главная героиня не знает, кто ее отец. Из случайно найденного дневника она узнает о бывших возлюбленных своей матери. Чтобы выяснить, кто из мужчин является ее отцом, девушка тайно приглашает их на свадьбу.
Фото: открытые источники