Топ-3 фильмов о мире музыке, которые вы могли пропустить

Джуди

Страна: Великобритания

Год: 2019

Режиссер: Руперт Гулд

Актеры: Рене Зеллвегер, Руфус Сьюэлл, Майкл Гэмбон

Жанр: биография

Фильм рассказывает о последних концертах голливудской певицы Джуди Гарлэнд в Лондоне в 1968 году. Это также история о хрупкой женщине, которую истощили годы тяжелой работы и тоска по детям.

Холодная война

Страна: Польша

Год: 2018

Режиссер: Павел Павликовский

Актеры: Иоанна Кулиг, Томаш Кот, Борис Шиц

Жанр: драма

События происходят на фоне Холодной войны 1950-х годов в Польше, Берлине, Югославии и Париже. Виктор занимается тем, что прослушивает в польских деревнях исполнителей народных песен. Однажды он знакомится с девушкой Зулу, с которой у него завязывается роман. Впоследствии, между парой встает искусство, политика и личные разногласия.

Мамма Mia!

Страна: США

Год: 2008

Режиссер: Филлида Ллойд

Актеры: Мерил Стрип, Пирс Броснан, Колин Ферт, Аманда Сейфрид

Жанр: мюзикл

Двадцатилетняя Софи собирается выйти замуж. Омрачает праздник только одно — главная героиня не знает, кто ее отец. Из случайно найденного дневника она узнает о бывших возлюбленных своей матери. Чтобы выяснить, кто из мужчин является ее отцом, девушка тайно приглашает их на свадьбу.

Фото: открытые источники

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.