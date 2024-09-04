Тонна краски и новые дворы: как сотворить чудо без государственного финансирования

Правда, из государственного бюджета, в частности на текущий ремонт, средств не выделяется, поэтому директор обходится преимущественно спонсорской помощью местных фермеров, предпринимателей, бывших выпускников школы и т. п. Срабатывает его авторитет.

Директор живо, несмотря на свои почтенные 87 лет, проводит экскурсию по школьным корпусам, демонстрируя отремонтированные классы, кабинеты, коридоры, пищеблок и столовую. Это уже его юбилейная, тридцатая подготовка лицея к учебно-воспитательному процессу. А вот любимому делу воспитания подрастающего поколения Вениамин Дмитриевич посвятил более 60 лет, вернувшись в родную школу учителем физики и математики.

Педагог рассказал, что текущий ремонт помещений и фасада выполнен заботливыми руками технического персонала школы. Только на покраску израсходовали более тонны краски. В этом году еще и обустроили двор возле корпусов начальной школы. Самый старый возведен еще в 1938 году.

Чтобы облагородить территорию, предоставили средства и стройматериалы фермеры и предприниматели Григорий Тулба, Андрей Высокий, Виктор Ляховецкий, Григорий Байрамов, Олег Алексеенко, Александр Дорошевский, Светлана Поперечная, Юрий Степаненко, Дмитрий Лысенко, Виталий Котюжинский.

В своей педагогической работе Вениамин Дмитриевич всегда налаживает партнерские отношения между учеником и учителем. Демократичности в учебно-воспитательном процессе ветеран педагогической нивы придерживается, с тех пор как получил диплом.

Первые выпускники Вениамина Дмитриевича уже стали пенсионерами, и они всегда рады пообщаться с ним, вспомнить свои счастливые школьные годы.

— Школа — моя родная стихия, моя жизнь. И я благодарю судьбу, что еще имею силы и вдохновение здесь работать, — отметил заслуженный учитель Украины Вениамин Коломийченко.