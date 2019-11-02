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Новости Одессы и Одесской области

Только по рецепту: почему антибиотики могут не помочь?

Только по рецепту: почему антибиотики могут не помочь?

Еще весной Кабмин принял постановление о том, что лекарства, которые рекомендуется принимать только по назначению врача, в ближайшем будущем будут продаваться по рецепту. Главной причиной появления этого документа стал высокий процент украинцев, занимающихся самолечением, а также появление новых бактерий. Чем это опасно и что изменится?

Опасны и простуда, и царапина

Антибиотики – это лекарство, действующее против бактериальных инфекций. Но в последние десятилетия лекарства в ряде случаев бессильны из-за того, что мы стали употреблять их при любом недомогании.

Бесконтрольный прием подобных лекарств – общемировая проблема. Около 50 % антибиотиков по всему миру приобретается без рецепта. Это привело к тому, что многие опасные бактерии смогли выработать иммунитет к антимикробным препаратам. В результате даже обычная простуда или царапина могут нанести серьезный вред организму человека, так как препараты, предназначенные для их лечения, могут не подействовать. К примеру, в благополучной Европе из-за этого ежегодно умирают 25 тысяч пациентов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала устойчивость к антибиотикам серьезной угрозой для здоровья человека. По этой причине во многих странах Европы, а также в США, Японии и Южной Корее уже отреагировали на такое положение дел – здесь не продают антибиотик без рецепта. Более того, в этих странах антимикробные средства назначают только после того, как у пациента лабораторным путем подтвердили соответствующую инфекцию.

Когда антибиотики снижают иммунитет

Бесконтрольное использование антибиотиков на протяжении многих лет привело не только к формированию устойчивости у возбудителей инфекций, но и к появлению новых микробов, уничтожить которые не способен ни один современный противомикробный препарат. Не так давно выяснилось, что некоторые бактерии в борьбе за территорию уничтожают другие микробы, «подбирая» остатки их ДНК, в которых могут содержаться гены устойчивости к антибиотикам, – и это усложняет задачу.

По словам ученых, рассчитывать на то, что в ближайшем будущем появятся лекарства, которые смогут справиться с этими бактериями, нельзя. Ведь микробы мутируют и приспосабливаются гораздо быстрее, чем биохимики успевают создать новый антибиотик. Так, за последние 20 лет в медицине появились всего два антимикробных препарата нового класса.

Усугубляет ситуацию и тот факт, что пациенты пытаются лечить антибиотиками вирусные заболевания – здесь эти препараты не только неэффективны, но и опасны. Вирусы и бактерии имеют совершенно разную природу, поэтому против вирусов антибиотики бессильны. Кроме того, они не лучшим образом воздействуют на иммунную систему, и вместо того чтобы помогать бороться с инфекцией, ослабляют иммунитет. И это еще не все.

Ожирение, бесплодие и расстройство желудка

Во многих странах мира, в том числе и в Украине, антибиотики используют на фермах и птицефабриках. Вместе с мясом животных в организм человека также попадают бактерии с иммунитетом к противомикробным препаратам. Гены устойчивости этих бактерий способны передаваться другим видам, вызывая невосприимчивость сразу к нескольким видам антибиотиков. Употребление такого мяса  может привести к дисбактериозу, нарушению пищеварения, вызвать бесплодие и гормональные сбои, увеличить риск ожирения и развития онкологических заболеваний.

Еще в 2006 году Евросоюз вынес запрет на использование антибиотиков в животноводстве для профилактики и стимуляции роста. Кроме того, в правительствах по меньшей мере 47 государств сознают последствия использования антибиотиков (загрязнение почвы, водоемов) и намерены в ближайшем будущем полностью отказаться от них.

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В нашей стране к концу 2020 года тоже ожидаются перемены. Антибиотики к тому времени намерены продавать только по рецепту. Медработникам дадут четкие инструкции, чтобы  минимизировать риски неоправданного использования антибиотиков. Введут и ограничения на  применение антибиотиков в сельском хозяйстве – в качестве стимуляторов роста в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве. Пока это в планах. Удастся ли их реализовать – увидим. Ведь фармацевтическим компаниям такой подход явно не по душе.

 Только факты

Более 70% украинцев занимаются самолечением, считая, что грипп и простуду можно вылечить антибиотиками.

Фото: 24tv.ua

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Ирина Сорокина
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