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Теплая осень выгнала одесситов из спортзалов на свежий воздух (фото)

Теплая осень выгнала одесситов из спортзалов на свежий воздух (фото)

Теплая октябрьская погода зовет всех любителей спорта заниматься на открытом воздухе. Корреспондент «Одесской жизни» понаблюдал, как горожане активно проводят время в районе Трассы Здоровья.

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Сейчас идеальные условия для тех, кто избегал физических нагрузок летом из-за невыносимой жары. Одни приходят провести усердную тренировку и улучшить свою форму, другие просто с пользой проводят день.

Пройдя буквально километр вдоль побережья, мы встретили представителей абсолютно разных спортивных направлений. Есть любители йоги, велоспорта, бега, спортивной ходьбы с палками и даже бокса. Большинство занимаются в одиночку, но мы также встретили группу из 10-15 человек, которая под руководством тренера проводила зарядку.

На Трассе Здоровья нам удалось поговорить с одним из спортсменов Николаем, который занимался легкой атлетикой. На вопрос, почему он предпочитает тренироваться на улице, он ответил, что это в разы эффективнее по сравнению со спортзалом.

«И летом, и зимой я бегаю на открытом воздухе. Тренажеры и близко не сравнятся с этим», – отметил Николай.

Отметим, что с 12 октября Одесса вошла в оранжевую зону карантина. В связи с этим, разрешено работать лишь тем спортивным залам, где на одного человека приходится 10 квадратных метров и более.

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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