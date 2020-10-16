Теплая осень выгнала одесситов из спортзалов на свежий воздух (фото)

Теплая октябрьская погода зовет всех любителей спорта заниматься на открытом воздухе. Корреспондент «Одесской жизни» понаблюдал, как горожане активно проводят время в районе Трассы Здоровья.

Сейчас идеальные условия для тех, кто избегал физических нагрузок летом из-за невыносимой жары. Одни приходят провести усердную тренировку и улучшить свою форму, другие просто с пользой проводят день.

Пройдя буквально километр вдоль побережья, мы встретили представителей абсолютно разных спортивных направлений. Есть любители йоги, велоспорта, бега, спортивной ходьбы с палками и даже бокса. Большинство занимаются в одиночку, но мы также встретили группу из 10-15 человек, которая под руководством тренера проводила зарядку.

На Трассе Здоровья нам удалось поговорить с одним из спортсменов Николаем, который занимался легкой атлетикой. На вопрос, почему он предпочитает тренироваться на улице, он ответил, что это в разы эффективнее по сравнению со спортзалом.

«И летом, и зимой я бегаю на открытом воздухе. Тренажеры и близко не сравнятся с этим», – отметил Николай.

Отметим, что с 12 октября Одесса вошла в оранжевую зону карантина. В связи с этим, разрешено работать лишь тем спортивным залам, где на одного человека приходится 10 квадратных метров и более.

Фото автора