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Телевизионные кошмары: куда пропали фильмы и познавательные передачи?

Телевизионные кошмары: куда пропали фильмы и познавательные передачи?

Хотя нас и пугают, что телевизор опасен для пожилых людей и ухудшает мыслительные способности, других развлечений для пенсионеров у нас, к сожалению, не так много. Особенно сейчас, во время карантина. К нам в редакцию часто поступают звонки от немолодых одесситов с жалобами на то, что местная телепрограмма рассчитана неизвестно на кого, и пожилым людям смотреть совершенно нечего. Такие же жалобы поступают и по поводу передач на общеукраинских каналах.

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Я лично с современным телевидением знакома слабо — предпочитаю интернет. Поэтому решила, что для чистоты эксперимента это именно то что нужно: смогу объективно оценить, действительно ли нашим старикам нечего смотреть по телевизору или они привередничают?

Просмотрев программу нашего телевидения на выходные дни, увидела, что в субботу, 4 июля, из шести одесских каналов только два — «UA: Одесса» и А1 — показали сериалы, мультфильм и детский художественный фильм. От программы на остальных каналах хотелось плакать: «Нормально. Отдел расследований», «Автомобильные новости», «День на 7-м», «Вместе», «Совместно», «Схемы. Коррупция в деталях», «Немалый вопрос», «3ж+М» и так далее. Мне лично названия передач ни о чем не сказали, особенно «3ж+М» или «Совместно». Кроме того, вряд ли пенсионеров заинтересует то, что происходит на рынке «7-й км», а о коррупции и расследованиях без содрогания слушать уже невозможно.

Пожилые читатели объясняют, что они хотят смотреть фильмы, которые оставляют приятное «послевкусие», и передачи, которые помогли бы им разобраться в современных реалиях. Почему бы тем, кто готовит телепрограммы, не учесть и их интересы? Можно хотя бы раз в день, кроме фильмов, показывать юридические передачи, рассказывать о «коммунальных» нововведениях или о здоровье — не запугивая в духе бывшего министра здравоохранения «все умрут», а давая практические советы. Сейчас для одиноких пожилых людей были бы особенно актуальны советы психолога, ведь многие из них находятся в депрессии из-за эпидемии.

У меня лично подспудно зреет подозрение, что телевизионщики стремятся либо запугать нас, либо уморить от скуки. Поэтому, при всем уважении, хочется напомнить им, что, кроме образовательной и информационной, у телевидения есть и развлекательная функция. Разумеется, это исключительно субъективное мнение и я не считаю его истиной в последней инстанции. Телевизионщики лучше меня знают, как им выстраивать собственную работу. Понятно, что в нашем мире все упирается в деньги, но ведь безвыходных ситуаций не бывает. Нужно только представить, как живется тем пожилым людям, которые не могут выйти из дому по состоянию здоровья или вообще не имеют близких. Единственная отдушина у них — телевизор. Или их мы уже списали со счетов?

Фото: The British Berliner

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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