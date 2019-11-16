Телевидение или радио: что выбирают одесситы (опрос)

Сегодня у одесситов есть доступ не только к местным, но и всеукраинским и даже международным телеканалам и радиоволнам. Несмотря на такое разнообразие, возникает вопрос, остаются ли актуальными среди горожан местные источники вещания, или они предпочитают другие взамен. Ко Дню работников радио, телевидения и связи, который отмечают 16 ноября, наши журналисты поинтересовались у одесситов, какие каналы они предпочитают смотреть, и на какую радиостанцию настраивают приемники.

Владимир,73 года и Ирина, 72 года:

Телевидение смотрим редко. Есть парочка любимых каналов, среди них «Репортер» и «Думская ТВ». В основном нас интересуют новости или программы про историю Одессы. Что касается радио, мы им не пользуемся.

Алена, 32 года:

Телевидение — это мое табу. Там много рекламы, она очень отвлекает, мне это неинтересно. К тому же, на телевидении появилось много негатива. Радио слушаю, потому что оно, в основном, без рекламы. Это могут быть какие-то музыкальные программы.

Ольга Степановна, 75 лет:

Одесские каналы я практически не смотрю. А если и смотрю, то не запоминаю какие. Предпочитаю всеукраинские «Украина», «1+1» и «Интер». Мне интересны новости и семейные ток-шоу, могу сериалы посмотреть. А вот радио вообще не слушаю.

Оксана, 27 лет:

Телевизор смотрю редко. Любимых телеканалов или передач у меня нет. Если и включаю телевизор, то какой-то музыкальный канал типа «М1». Чаще всего я слушаю радиостанцию «Kiss FM».

Александр, 46 лет:

Телевидение вообще не смотрю, ни украинское, ни одесское. Радио слушаю, когда за рулем. Сейчас волны неважные и программы на них такие же. Нечего слушать. Радио оставляет желать лучшего.

Марина Николаевна, 62 года:

У нас дома стоит спутниковая тарелка, поэтому до одесских каналов мы не доходим. Из всеукраинских смотрю канал «1+1», и то новости. Иногда слушаю радио, оно у меня работает в фоновом режиме, когда что-то делаю по дому. Люблю слушать музыку на «Русском радио».

Юрий, 30 лет:

Мой фаворит на телевидении – «Новый канал». В основанном смотрю развлекательные ток-шоу с участием украинских звезд. Одесские каналы не смотрю, признаюсь, даже затрудняюсь назвать их. Радио слушаю часто, любимая волна «Русское радио».

Диана, 17 лет:

Телевизора у меня нет. Когда есть доступ к интернету, можно посмотреть что-то там, в любое удобное время, и, главное, без рекламы. Моя семья также не смотри телевизор. Только бабушка, бывает, слушает радио.

Валентина, 32 года:

Мне нравится наш местный канал «Одесса плюс». Особых любимых передач на нем нет, просто включаю и смотрю. Иногда могу посмотреть какие-то исторические программы о нашем городе. Из украинских каналов смотрю «1+1». На радио включаю волну «Русское радио».

Фото: Артем Виноградов, mediasat.info

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