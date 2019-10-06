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Свой кошелек: получится ли в Украине накопить на пенсию?

Свой кошелек: получится ли в Украине накопить на пенсию?

Пока власть готовится к новым шагам в рамках пенсионной реформы, украинцы ищут способ накопить денег на старость. Особенно актуальна эта проблема для тех, кого в будущем ждут небольшие пенсии от государства. А таковых, как показывает жизнь, большинство.

Второй этап реформы откладывается

Два года назад в Украине началась пенсионная реформа, которая продолжается до сих пор. Основной ее целью является запуск трех уровней пенсионной системы в стране. Пока у нас работает только первый уровень – солидарный, когда из зарплаты работника автоматически отчисляются взносы в Пенсионный фонд. В перспективе планируется введение еще двух уровней. При втором, накопительном, каждый работающий сам откладывает деньги на государственный счет. Их можно будет получать как дополнительные выплаты к пенсии. Третий уровень – добровольно-накопительный – предусматривает, что человек самостоятельно выберет для себя негосударственный пенсионный фонд (НПФ) и станет перечислять туда столько денег, сколько сочтет нужным.    Именно такая система уже много лет работает во всех европейских странах.

В Украине сейчас работает только солидарный уровень пенсионной системы, а введение второго и третьего уровней все время откладывается. Как сообщил глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, второй уровень реформы – обязательные накопительные пенсионные взносы для всех работающих – введут не раньше 2023 года. Учитывая это, позаботиться о достойной пенсии в старости лучше самостоятельно, не надеясь на государство. Для этого как нельзя лучше подошли бы негосударственные пенсионные фонды, однако пользоваться ими сегодня потенциальным пенсионерам невыгодно.

Пенсионные накопления делать невыгодно

Негосударственные пенсионные фонды появились в Украине еще в 2005 году, но их услугами на сегодняшний день пользуются только пять процентов жителей страны. Причин такого отношения к НПФ несколько.

– Нестабильная политическая и экономическая ситуация, от которой напрямую зависит курс гривни. И до тех пор пока ситуация не стабилизируется, украинцам будет невыгодно делать пенсионные накопления.

– Многие боятся, что не смогут получить вложенные средства обратно. Ведь никто не сможет сказать, будут ли отложенные деньги обладать той же покупательной способностью через 20 или 30 лет.

– Еще один важный момент – в пенсионной программе не заинтересованы украинские банки, которым вместо накоплений пенсионеров для привлечения денег проще использовать кредиты, срочные вклады или депозиты. Однако самая распространенная причина того, что наши сограждане не спешат откладывать средства на старость, – банальное отсутствие денег.

Что мешает работе НПФ?

Агентство США по международному развитию USAID исследовало работу негосударственных пенсионных фондов в Украине. Международные аналитики единогласны: система НПФ в нашей стране успеха не достигла, несмотря на то что существует почти полтора десятка лет. Денег на счетах НПФ катастрофически мало, а количество участников насчитывает всего около 900 тысяч человек. Для сравнения: только официально трудоустроены в стране, по данным Госстата, 16 млн. человек.

По заключению агентства, кроме уже названных причин, негосударственные фонды в Украине неэффективны из-за трудовой миграции, ситуации на востоке страны, а также из-за недостатка информации о работе НПФ.

Кроме того, не все жители нашей страны могут «потянуть» негосударственные пенсионные фонды. Дело в том, что за предоставление своих услуг НПФ ежегодно взимают четыре процента от накопленного капитала, в то время как, например, в США оплата за подобные услуги не взимается вообще. Кстати, за рубежом подобные фонды принято использовать для поддержки экономики, так как деньги в них вкладывают на очень длительный срок.

Кстати

Чтобы исправить ситуацию с пенсионными выплатами, правительство должно обеспечить законодательную поддержку негосударственных пенсионных фондов, гарантировать сохранность вкладов, а также размер дохода, который хоть немного будет превышать инфляцию. Только в таком случае у будущих пенсионеров появится доверие к негосударственным пенсионным фондам, что обеспечит их нормальную работу и стабильное будущее.

Сколько нужно копить на пенсию?

Чтобы насобирать денег на достойную пенсию, нужно учитывать размеры взноса и  годового процента в негосударственном пенсионном фонде. Так, если с 30 лет откладывать по 1000 гривен в месяц на протяжении 25 лет, при годовом доходе в 15%, то в 55 лет дополнительная пенсия составит около 18,5 тысячи гривен ежемесячно, а в 70 лет – более 170 тысяч гривен.

Фото: s9.stc.all.kpcdn.net

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