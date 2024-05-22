Спас одесситов ценой собственной жизни: за что улицу в Одессе назвали именем Сергея Ядова

Сергей Ядов родился в сентябре 1971 года в Одессе. Он окончил ПТУ с «красным» дипломом по специальности «слесарь-электромонтер бытовой техники», однако работу в неспокойные 1990-е годы найти было непросто. Сергей сначала работал грузчиком, а потом ему предложили пойти в милицию. За два года работы Ядов получил пять поощрений. Он искренне любил свою работу и относился к ней очень ответственно.

В тот день, 19 июня 1994 года, поздно вечером на улице Мориса Тореза (сейчас Лукьяна Рачкова) неизвестный напал на супружескую пару, которая стояла на остановке. Бандит требовал у супругов деньги, и начал избивать мужа и жену. Кроме того, у преступника был газовый пистолет, из которого он стрелял в воздух.

Сотрудники патрульно-постовой службы, которые дежурили неподалеку, услышали крики и бросились на помощь. Одним из них был Сергей Ядов. Увидев милиционеров, преступник бросился бежать, и направился в сквер в сторону улицы Юбилейной. Ядов бросился за ним. Поняв, что его преследуют, злоумышленник достал еще один пистолет — на этот раз боевой, и несколько раз выстрелил в милиционера. Ядов был серьезно ранен в живот, однако перед тем, как потерять сознание, он успел выстрелить в преступника и убил его.

Сергея Ядова привезли в 11-ю больницу в тяжелом состоянии. Он потерял много крови, ему удалили селезенку и почку. Весть о подвиге милиционера разлетелась по городу, и многие приходили в больницу, чтобы сдать кровь для спасения Сергея. В первые дни казалось, что ему стало лучше, однако через три дня после операции его сердце не выдержало. Сергею Ядову было 23 года.

Указом Президента Украины от 23 августа 1994 года, сержант милиции Сергей Ядов был награжден посмертно Почетным отличием Президента Украины за верность присяге и мужество при задержании вооруженного преступника.