Сокровища музеев: ТОП-70 одесских экспонатов, которые стоит увидеть

Любовь к родному городу начинается с сохранения и изучения своего прошлого. Кроме того, в посещении музеев есть «мистическая» составляющая — шедевры мировой культуры меняют наше внутреннее состояние с негативного на позитивное. Это ли не повод сходить на выставку? Рассказываем об уникальных музейных экспонатах, которые в первую очередь стоит посмотреть в одесских музеях.

Археологический музей

1. Самый ценный экспонат — стела кургана у села Усатово. Название села дало название целой культуре бронзового века — усатовская культура. Это одно из древнейших надгробий надкурганных стел, на ней древний художник изобразил человека, оленя, собак.

2. Экспонат из сабатиновской культуры, элемент погребения воина, XVI-XIII вв. до н.э. Металлические изделия в погребениях сабатиновской культуры находят очень редко, а точные аналогии этого экспоната вообще не известны.

3. Коллекция древнегреческих ваз и скульптуры IV-V вв. до н.э., в которых использован чернофигурный и краснофигурный стиль — когда рисунок либо наносили черным лаком, либо из него делали фон. Секрет черного лака утерян — изготовленный в современных условиях, он быстро портится, а этим древним изображениям уже несколько тысяч лет.

4. Скульптура Афродиты с Эротом и фрагмент вазы с острова Змеиный, на котором указаны имена гончара Никосфена и художника Эпиктета. На Змеином в античные времена находился храм бога торговли и мореплавания Ахилла Пантарха, который до наших дней не сохранился.

5. Панцырь, щит и другие предметы вооружения скифского воина из металлических пластинок, VII-III вв. н.э.

6. Плита с рунической надписью XII в., найденная на острове Березань, — надгробный камень шведского купца. Надпись на нем гласит: «Грани соорудил холм этот по Карле, товарище своем». А всего на бывшей территории советской страны известно только четыре рунических камня. Один из них находится в одесском музее.

7. Золотая чаша середины II тысячелетия до н.э. Ее вес — 763 грамма чистого золота. Она хранилась в доме у одного из крестьян и была найдена совершенно случайно.

8. Античные монеты статеры из электрума — природного сплава золота и серебра, которые чеканились в IV в до н.э. Найдены зарытыми в кувшине при строительстве дома в селе Орловка Одесской области.

9. В Золотой кладовой хранится уникальный экспонат — златник князя Владимира. Их известно всего десять. На одной стороне монеты — Владимир на столе, на другой — изображение Иисуса Христа.

10. В музее находится единственная в Украине коллекция саркофагов. Самый красивый — деревянный саркофаг певицы храма Амона. В одесской экспозиции представлена его внешняя часть, а внутренняя находится в музее Казани. Есть также редкий каменный саркофаг.

Литературный музей

1. Первое издание «Полтавы», переведенное на малороссийский язык Евгением Гребенкой.

2. Уникальный рукописный студенческий журнал «Ареопаг», 1828 год. Он существует только в одном экземпляре. В него вошли стихи Пушкина, экономические статьи, переводы с итальянского.

3. Рукописный список 2-го тома «Мертвых душ», сделанный студентом Ришельевского лицея для любимой девушки, — один из пяти или шести, сохранившихся в мире.

4. Рукопись статьи Дерибаса «Пушкинская Одесса». В музее хранится часть архивов Дерибаса, остальная часть находится в научной библиотеке.

5. Мебель из дома художника Евгения Буковецкого, в доме которого на Княжеской, 27, в 1918-1919 годах перед эмиграцией жил Бунин. Возможно, эти вещи носят следы прикосновений писателя. Также в музее хранятся рукописи Бунина.

6. Первое издание «Трех толстяков» с цветными иллюстрациями Мстислава Добужинского, 1927 год, и рукопись Олеши.

7. Чернильница Ильфа, которой он пользовался, когда писал «Золотого теленка». Кепка и галстук Ильфа, а также ключ «от Америки» – от нью-йоркского отеля, где останавливались Ильф и Петров.

8. Рукопись пьесы Веры Инбер «Ад в раю», героями которой стали Адам, Ева, Лилит и змей. Была написана для театра КРОТ (Кружок оригинального театра), где работали Рина Зеленая и Давид Ойстрах.

9. Ручка и карандаш, которыми писал свои произведения Владимир Сосюра.

10. Уникальная стихотворная книга Сергея Жука «Дримайлики», 1922 год. Автор сам выступил в роли художника и издателя — текст книги он вырезал на деревянной доске, с которого сам вручную печатал книгу. Среди произведений Жука есть сонет о море и об Одессе.

Музей имени Пушкина

1. Факсимильная копия рукописи Пушкина — глава из «Евгения Онегина» («Я жил тогда в Одессе пыльной…»), 1825 год.

2. Переводы произведений Пушкина на европейские языки, сделанные в одесской типографии

3. Трагедия Ланжерона «Мазаньелло» с автографом автора. Таких книги в мире всего две: одна — в Одессе, вторая — в Сорбонне.

4. Игральная фишка, створка устрицы и монеты 1822 года, найденные при раскопках на месте легендарного казино, в которое любил ходить Пушкин.

5. Программа Ришельевского лицея, составленная лично Ришелье.

6. Умывальник, который стоял в кабинете Михаила Воронцова. Возможно, к нему прикасалась и рука Пушкина.

7. Черновик стихотворения Пушкина «К морю» («Прощай, свободная стихия»). Здесь отлично видно, как придирчиво поэт работал над своими произведениями.

8. Доска, посвященная Пушкину, которая висела на стене девичьего училища на Слободке, неподалеку от рынка. Авторы текста в нескольких строках умудрились изложить едва ли не всю биографию поэта.

9. Зал, посвященный памятникам Пушкина в мире — от Австрии до Канады и Литвы. Всего их более пятисот.

10. Первая, созданная после смерти Пушкина его скульптура. Ее автор — скульптор Джованни Витали, 1837 год.

11. Портрет Ивана Абрамовича Ганнибала, предка Пушкина, работы неизвестного художника. Иван Ганнибал принимал активное участие в основании Херсона.

Художественный музей

1. Картина Ивана Айвазовского «Ночь на Черном море», 1879 год. Художник-маринист был непревзойденным мастером изображения морской стихии, а люди и корабли были всего лишь фоном к морскому пейзажу.

2. Константин Маковский «Ромео и Джульетта», 1890 г. Не так давно картина постоянно находилась в запасниках и выставлялась всего один раз. Сейчас ее можно увидеть в экспозиции музея.

3. Иван Шишкин «После дождя», 1881 г. Знаменитый пейзажист с мельчайшей точностью передавал все детали природы, ее нюансы и мгновния.

4. Архип Куинджи «Облако», 1890-е годы. Картина была написана в Крыму, у художника есть и другие варианты этого пейзажа.

5. Михаил Врубель «Валькирия», 1899 год. В образе скандинавской девы-воительницы художник замечатлел княгиню Марию Тенишеву.

6. Александр Мурашко «В кафе», 1902 год. Украинский художник окончил с золотой медалью Петербургскую академию художеств, где учился у Репина. На написание картины художника вдохновило посещение парижского кафе.

7. Герасим Головков «Дубки», 1905 год. Картины одесского художника выставлялись на парижском Осеннем салоне, организованном Дягилевым, их охотно покупали в Европе, наряду с лучшими произведениями русских живописцев.

8. Николай Рерих «Заморские гости». Эта картина стала результатом путешествия Рериха по маршруту «из варяг в греки». Существует несколько вариантов этого сюжета.

9. Зинаида Серебрякова «Автопортрет в костюме Пьеро», 1911 год. Дочь известного скульптора Лансере, художница стала одной из первых русских женщин, имя которой вошло в историю мировой живописи.

10. Константин Сомов «Пьеро и дама на фоне фейерверка», 1910 год. Влюбленный в XVIII столетие, Сомов осваивал старинные техники, а наряду с пейзажем и портретом, работал в области мелкой пластики: выполнил изысканные фарфоровые композиции.

Музей личных коллекций имени Блещунова

1. Старообрядческая икона Богоматери «Утоли болезни» в ризе, украшенной речным жемчугом и горным хрусталем. XVIII-XIX вв.

2. Крест-энколпион для хранения священных реликвий с изображением святого князя Бориса. Киевская Русь, ХІ – начало ХІІІ века

3. Нашивка на казулу — облачение католического священника, выполненная в технике лицевого шитья. XVI век.

4. Предметы из «Лебединого сервиза» — самого роскошного сервиза производства Мейсенской мануфактуры. Создан по заказу первого министра Августа III Генриха фон Брюля к дню свадьбы. 1737-1741 гг.

5. Китайская коромандельская ширма — единственная в Украине, выполненная в технике коромандельского лака. Эти ширмы отличаются крупными размерами, большим количеством створок, и украшениями из слоновой кости и перламутра.

6. Настольная печать курфюрста саксонского, короля саксонского Фридриха-Августа III, 1763 год.

7. Рукописная молитвенная книга тибетских монахов, XVII век.

8. Ритуальный сосуд «ху» для вина, использовавшийся в церемонии поклонения предкам.1465-1487 гг., династия Мин.

9. Коллекция вееров, в которой представлены уникальные веера из страусовых перьев, роговых пластин, слоновой кости, черепашьего панциря.

10. Собрание китайских флаконов для нюхательного табака. Мастера использовали полудрагоценные камни, фарфор и резной лак, а расписывали эти табакерки изнутри.

Музей западного и восточного искусства

1. Франческо Граначчи «Мадонна на троне», 1519 год. Итальянский художник, помогал расписывать Сикстинскую капеллу, участвовал в росписи флорентийского комплекса Сан-Марко, работал с Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэлем.

2. Бернардо Строцци «Се человек». Итальянский художник в 17-летнем возрасте стал послушником ордена капуцинов, за что получил прозвище Капуцин, также его называли «генуэзский священник». Он даже имел духовный сан.

3. Франс Хальс «Евангелист Лука», 1623-1625 год. Картина голландского художника эпохи Золотого века была похищена с выставки в 1965 году, о том, как ее искали, снят фильм «Возвращение святого Луки».

4. Франс Хальс «Евангелист Матфей», 1623-1625 год. Картины Хальса — своеобразная визитная карточка одесского музея.

5. Иоганн Баптист Лампи «Портрет Иосифа Дерибаса», 1796 год. Австрийский живописец был мастером парадного портрета, работал при русском дворе, где писал портреты известных людей.

6. Алессандро Маньяско «Святой Иероним». Легендарный церковный писатель и аскет, переводчик Библии, изображен итальянским художником нетрадиционно — не так, как принято было изображать святых в то время.

7. Джованни Франческо Гверчино «Апостол Петр». Настоящее имя итальянского художника было Джованни Франческо Барбьери, а прозвище Гверчино («Косоглазый») он получил за небольшой дефект зрения.

8. Пьер Миньяр «Юноша в латах». Французский художник работал при дворе Людовика XIV и был ректором Парижской академии живописи и скульптуры.

9. Виктор Гюбер «Портрет герцога де Ришелье». Долгое время автор этого портрета был неизвестен. И только несколько лет назад одесские реставраторы обнаружили на этом произведении подпись, принадлежащую известному французскому художнику.

10. Поль Леруа «Аман и Мардохей», 1884 год. Французский художник учился в Одесской рисовальной школе и был членом Товарищества южнорусских художников. Эту картину он пожертвовал музею в память о матери, которая родилась в Одессе.

Музей имени Рериха

1. Борис Смирнов-Русецкий. Портрет Н. К. Рериха. Художник был учеником Николая Рериха, работал в технике пастели и гуашью. В музее находятся несколько его картин, которые он подарил одесситам.

2. Борис Смирнов-Русецкий. «Серебряное царство».

3. Борис Смирнов-Русецкий. «Зимнее солнце».

4. Индийская икона пичхая, подлинник традиционной иконы Индии на холсте, изображающей бога Кришну в образе пастуха.

5. «Тара Зеленая в окружении учителей». Тибет, XIX в. Это традиционная танка — тибетское изображение религиозного характера, выполненное клеевыми красками или отпечатанное на шелке.

6. Буддийская ступа с вложениями Будды Шакьямуни.

7. Визитная карточка Николая Рериха.

8. Письмо Николая Рериха Джозефу Эрлу Шраку от 24 сентября 1931 г. (из архива Одесского дома-музея им. Н.К. Рериха).

9. Редкие издания и портрет Иоанна Кронштадского в витрине Одесского дома-музея им. Н.К. Рериха.

10. Редкие экспонаты Одесского дома-музея им. Н.К. Рериха.

Фото: Артем Виноградов, hudcombinat.com, mandria.ua, uatravel.info