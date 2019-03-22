Реки осушаются, часть населения без питьевой воды: с чем Одесская область отмечает День водных ресурсов

Сегодня, 22 марта, отмечается Всемирный день водных ресурсов. Эта дата должна ежегодно привлекать внимание к водным проблемам и необходимости экологической осознанности действий граждан.

Накануне этой экологической даты о проблемах водных ресурсов Одесского региона рассказали ученые-экологи и специалисты профильной структуры — Бассейнового управления водных ресурсов (БУВР) рек Причерноморья и нижнего Дуная. По заключению экспертов управления, лиманы и реки на территории Одессы сейчас находится не в самом лучшем состоянии. А часть населенных пунктов не имеют доступа к качественной питьевой воде.

Реки Одесской области осушаются уже почти 30 лет

С 1990 года климат Украины становится ближе к засушливому — по наблюдению гидрологов, с каждым годом объем рек уменьшается и снижается качество самой воды. А состояние рек напрямую зависит от их использования в хозяйственных целях. Например, воду из рек и лиманов Одесского региона используют для орошения земель, на которых выращивают сельхозкультуры. В итоге, использованные аграриями водные ресурсы не восстанавливаются из-за меняющегося климата.

«Засушливые условия отражаются на почве: она теряет свойство влагозапаса. То есть, даже когда дождь выпал на поверхность грунта, то эта вода, впоследствии, не стекает в реку, не увеличивает её объем, а впитывается в землю. Это приводит к тому, что в реках стало значительно меньше воды, чем раньше», – рассказал проректор Одесского государственного экологического университета Юрий Тучковенко.

Он добавил, что при таких условиях влияние человека всё значительнее сказывается на качестве и количестве воды в реках. В области предприниматели всё чаще, даже без разрешения, создают пруды, ставки, водохранилища, которые изымают даже тот малый объем воды из рек, который есть сейчас. А он и так уже на 30-40% меньше нормы. И проблема в том, что тот объем реки, который уходит наполнять эти пруды и водохранилища, не возвращается в реку или лиман, и с ними начинаются проблемы.

Вдобавок для хозяйственных нужд создаются плотины, задерживающие воду на определенном участке реки. Она застаивается, не переходит в течение, в результате чего загрязняется, а водоем загнивает. Вскоре эта вода становится непригодной для использования.

Но самая главная проблема, по мнению Юрия Тучковенко, это невыполнение Водного кодекса Украины. А именно – разделов о ведении хозяйственной деятельности на берегозащитных полосах. Распашка земли, летние лагеря для животноводства и мусорные свалки почти на самом берегу – то, от чего наиболее страдают малые и средние реки.

«Это всё приводит к тому, что мы теряем водные ресурсы, а та вода, что осталась, всегда будет худшего качества. Поэтому необходимо регулировать использование водных ресурсов на правовой основе», – резюмировал проректор.

Не все населенные пункты области имеют доступ к питьевой воде

По данным ООН, в 2000 году на Земле насчитывалось более 1,2 млрд. людей, которые живут в условиях постоянного дефицита пресной воды, а около 2 млрд. человек страдают от дефицита регулярно.

В Одесской области, в частности на юге, около 150 населённых пунктов не имеют доступа к качественной питьевой воде. Эти населенные пункты находятся рядом с реками, которые уже несколько десятков лет осушаются.

В 90-х годах был разработан план по «наводнению» юга Одесской области, который вошел в общую программу «Питьевая вода Украины». Он предусматривал строительство четырех групповых водопроводов: Татарбунарский, Килийский, Днестровский и Суворовский. Эти системы должны были подавать воду в 90 населённых пунктов.

«За 18 лет нашей деятельности удалось подать воду и построить станции доочистки воды для 16 населенных пунктов: 6 сёл Килийского и 10 сёл Татарбунарского плюс Арцизского районов. На данный момент, каждый из них получает качественную питьевую воду. Ещё мы построили мощное сооружение по подготовке качественной питьевой воды в городе Килия», – рассказал руководитель Одесской объединённой дирекции строительства водохозяйственных объектов Георгий Бузиян.

По словам специалиста, к концу месяца водой будут обеспечены ещё 2 села Татарбунарского района. А во второй очереди они займутся подачей воды в Болградский район.

А Бассейновое управление водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная в ближайшее время планирует заняться реконструкцией водоочистных сооружений в Одесской области, что предусмотрено областной программой финансирования, — рассказал начальник управления Василий Потоп.

Также в приоритете специалистов – мониторинг водных ресурсов и изучение всех проблем с водой в Одесской области. Когда же будет разработан план работы БУВР до 2024 года, он будет включать в себя расчистку русел и водоохранных зон, а также контролирование мусорных свалок по ГОСТу.

Фото из архива БУВР и “Одесской жизни”.