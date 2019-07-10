Перерасчет пенсии: у кого и на сколько вырастут доплаты?

Последний раз прожиточный минимум повышался в Украине с 1 декабря 2018 года. В этом году первое повышение состоялось 1 июля, следующее – с 1 декабря. Это стало поводом для перерасчета пенсий и надбавок к ним. Кто получит доплаты и в каких размерах, разбиралась «Одесская жизнь».

До 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных (пенсионеров и лиц с инвалидностью) составлял 1497 гривен. С 1 июля этот показатель увеличился до 1564 гривен. Такой же стала и минимальная пенсия.

Получателей минимальной пенсии, как утверждают в Пенсионном фонде Украины, всего 600 тысяч человек. Их пенсия составила 1564 гривен. Около 10 млн. пенсионеров получили надбавки за сверхнормативный стаж: 1% за каждый отработанный год свыше 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин, если они вышли на пенсию с 1 октября 2011 года. Пенсионерам, которым пенсия была назначена до 1 октября 2011 года, сверхнормативный стаж считают свыше 20 лет для женщин и 25 лет – для мужчин.

Обратите внимание: в таблицах, где указаны минимальные пенсии для разных категорий получателей и надбавки к страховым пенсиям, пенсия увеличилась на разницу между размером надбавки по состоянию на 1 декабря прошлого года и размером надбавки на 1 июля этого года. Например, если надбавка инвалидам войны I группы в прошлом году составляла 748,50 грн., то с 1 июля она вырастет до 782 грн. Следовательно, добавка составит 33,50 грн.

Дети войны получают надбавку к пенсии в прежнем размере, то есть 66,43 грн. Она не зависит от прожиточного минимума, так как предусмотрена Постановлением Кабинета Министров «О повышении уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения» №1381 от 28 декабря 2011 года (с изменениями от 13.06.2018 г.).

Напомним, что размер повышения у каждого пенсионера будет индивидуальный. А пересчет проводится автоматически – пенсионерам в управления Пенсионного фонда обращаться не нужно.

Фото: sud.ua