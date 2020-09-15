Новости Одессы и Одесской области

SOCAR поддержал слет владельцев легендарных «Харли-Девидсон» в Одессе

SOCAR поддержал слет владельцев легендарных «Харли-Девидсон» в Одессе

В субботу, 13 сентября, обладатели легендарных двухколесных машин устроили грандиозный мотопробег по улицам Одессы, чтобы отметить открытие местного отделения HOG – Международного сообщества владельцев “харлеев”.

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Чтобы отпраздновать это событие более 250 фанатов HD со всей Украины приняли участие в заезде под названием First poker run Odessa 2020.

Одним из пит-стопов заезда стал АЗК SOCAR. Здесь утомленных солнцем байкеров встретили как дорогих гостей: красная дорожка, музыкальная группа с драйвовыми хитами, эксклюзивные напитки для подзарядки, а также призы и подарки с официальной эмблемой сообщества.

Посетители автозаправки с удовольствием фотографировались на фоне красивых и мощных байков.

Слёт владельцев легендарных «Харли-Девидсон» в Одессе

Стоит отметить, что SOCAR и официальное представительство Harley Davidson в Одессе дружат давно и плодотворно. Их объединяют общие ценности: стремление к совершенству и яркой индивидуальности. А также любовь к качественному топливу, которое никогда не подводит в дороге.

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