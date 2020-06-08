Со вкусом карамели: одесская художница показала свой идеальный мир (фото)

Ирина – журналистка, писательница, несколько лет назад нашла себя в живописи и как признается, не хочет больше возвращаться в журналистику. Она нашла свой идеальный мир, свою Dolce vita – сладкую жизнь, в которой ей комфортно и счастливо.

– Лет шесть назад я попала на пленэр с настоящими художниками. Настоящие художники пили, тусовались, радовались жизни, а я как пионерка – рисовала. Мне хотелось, чтобы все художники увидели какая я художница, как я стараюсь, как у меня получается. И я была, кажется, единственной, кто тогда написал работу, вспоминает Ирина.

Кстати, художницей Ирина мечтала стать еще в детстве, но тогда родители не поддержали ее желания. Наверное еще и поэтому в ее работах так много отсылок к детству – портреты кукол, серия “из жизни Арлекинов”, как будто сошедшая со страниц детских сказок, портреты детей.

– Я давно внутренне ощутил, что человек, который талантлив, интересен в чем то одном, обязательно проявляется и в других сферах искусства. Очень рад, что и среди журналистов есть люди, которые занимаются живописью и среди писателей тоже были люди, которые занимались живописью… Первое мое впечатление – ощущение внутренней связи с Марией Примаченко, сочетание с одной стороны народного примитива и с другой стороны мироискусничества, достаточно интересного течения начала двадцатого века. Это очень любопытно. И слава Богу, что все начинается! –отметил на открытии выставки искусствовед Евгений Голубовский.

Ирина вспоминает, что очень боялась делать первые шаги, но тогда рядом оказались именно те люди, которые поддержали, которые сказали, что все получается. Но на первую коллективную выставку, в которой решилась принимать участие работы просто подкинула – боялась, что не возьмут.

– Мне говорили, Ван Гог смог и ты сможешь! И я решила, почему бы не попробовать! У меня было много времени, были краски и я начала писать. Как то я узнала, что в Музее современного искусства готовится коллективная выставка и туда можно принести работы. Я написала две или три работы маслом. Утром заказала большую машину, привезла в музей и поставила по лестницу и быстро убежала. Я очень боялась, что мне скажут: забирай свои работы, ты не художник! Но кураторы Владимир Уманенко и Маргарита Сюй так не сказали. С тех пор мы нежно дружим.

Историй у Ирины очень много. Сейчас, когда ее работы покупают для коллекций, ее просят оформить модные пространства и рестораны, она с улыбкой вспоминает о своих страхах и благодарит людей, которые ее поддержали.

Погрузиться в мир Ирины Вишневской, получить свою порцию карамельного настроения можно будет до конца июня. А по вторникам и четвергам с 15:00-17:00 Ирина готова познакомиться лично с каждым гостем выставки и рассказать истории о себе и своих работах.

Фото с выставки смотрите в нашей галерее:

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Фото автора

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