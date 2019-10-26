Сколько будем платить за тепло: о тарифах, квитанциях, пене и обмане потребителей

В новый отопительный сезон мы, как всегда, вступаем с опаской. Главные вопросы, которые волнуют потребителя, – тарифы и тепло в квартирах. В большинстве регионов Украины отопление уже включили. Что будет с тарифами?

Цена газа – вниз, стоимость тепла – вверх?

В начале этого года у 26 теплоснабжающих предприятий Украины тарифы на отопление выросли в среднем на почти 17%. Это было связано с подорожанием газа – с 6960 до 8550 гривен за 1000 куб. м. Уже тогда потребителей ошарашили квитанциями с огромными суммами.

И это не удивительно, если учесть утвержденные на тот момент тарифы. К примеру, жители Киева платили за тепло по 1654,41 грн./Гкал (с НДС) в домах с общедомовыми (квартирными) приборами учета тепла и по 38,5 грн. за 1 кв. м (с НДС) в домах без приборов учета тепла. В Тернополе, соответственно, – 1776 грн./Гкал и 44,67 за 1 кв. м; в Харькове – 1539,50 грн./Гкал и 39,38 за 1 кв. м; а в Днепре – 1579,51 грн./Гкал и 43,80 за 1 кв. м.

Станут ли тарифы больше в новом отопительном сезоне? Предпосылки уже есть

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины (далее Госэнергоэффективности) недавно представило средневзвешенные тарифы на тепло по разным регионам Украины. В частности, рассчитана стоимость 1 Гкал без НДС (см. ниже).

Общий тариф, а также тариф за 1 кв. м отопительной площади, будут рассчитывать на местах. Эксперты утверждают, что к указанным цифрам поставщики услуг приплюсуют еще 10%, а может, и больше. К примеру, Киевский областной совет уже согласовал тариф на отопление в 2200 грн./Гкал, хотя по расчетам Госэнергоэффективности тепло в Киевской области должно стоить 1389 гривен.

И еще: 80% тарифа на тепло составляет стоимость газа, а она с апреля ежемесячно снижается. Так, к примеру, сейчас в Киеве за 1000 куб. м платят 5698,40 грн., в Харькове – 5767,04 грн., в Одессе – 5887,04 грн. Тогда непонятно, почему же тепло дорожает?

Тарифы на отопление (без НДС) по регионам:

(предложения Госэнергоэффективности)

Киев: 1154 грн./Гкал

Винницкая область: 1412 грн./Гкал

Волынская область: 1527 грн./Гкал

Днепропетровская область: 1379 грн./Гкал

Донецкая область: 1198 грн./Гкал

Житомирская область: 1356 грн./Гкал

Закарпатская область: пока нет данных

Запорожская область: 1242 грн./Гкал

Ивано-Франковская область: 1385 грн./Гкал

Киевская область: 1389 грн./Гкал

Кировоградская область: 1535 грн./Гкал

Луганская область: 1437 грн./Гкал

Львовская область: 1426 грн./Гкал

Николаевская область: 1394 грн./Гкал

Одесская область: 1167 грн./Гкал

Полтавская область: 1346 грн./Гкал

Ровенская область: 1641 грн./Гкал

Сумская область: 1425 грн./Гкал

Тернопольская область: 1099 грн./Гкал

Харьковская область: 1515 грн./Гкал

Херсонская область: 1688 грн./Гкал

Хмельницкая область: 1465 грн./Гкал

Черкасская область: 1643 грн./Гкал

Черновицкая область: 993 грн./Гкал

Черниговская область: 1471 грн./Гкал

Что выдумывают поставщики тепла?

Напомним, что в июне этого года Кабмин Гройсмана принял постановление №560*, согласно которому устанавливаются граничные тарифы на теплоснабжение. Согласно этому документу, тариф на тепло не может превышать 1400 грн. за Гкал с НДС (в домах со счетчиком) или 35 грн. за 1 кв. м с НДС (в домах без счетчиков). Но если просчитать тарифы, озвученные Госэнергоэффективности, с учетом НДС и накруток теплоснабжающих предприятий, с трудом верится, что постановление №560 будет реализовано. Опять же, решающую роль сыграет тариф на газ, а он, уверяют специалисты, однозначно вырастет – если не осенью, то с января 2020 года точно.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук успокоил украинцев, заявив, что в ближайшее время правительство не планирует повышать тарифы, но оговорился, что «не все от нас зависит».

На фоне сложившейся ситуации интересен еще один момент. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в течение этого года исследовал рынок услуг по теплоснабжению. Ведомство обнаружило нарушения во всех регионах (!), причем как со стороны поставщиков услуг, так и со стороны местных органов власти. Это, в частности:

установка завышенных тарифов за услуги по централизованному теплоснабжению;

предоставление услуг ненадлежащего качества и отказ в перерасчете за некачественные услуги;

начисление оплаты по нормам потребления при наличии приборов учета;

увеличение тарифа без уведомления потребителей.

По результатам работы АМКУ вынесло 50 решений и рекомендаций для устранения нарушений.

Кроме того, Антимонопольный комитет изучил Постановление Кабмина «Об утверждении Правил предоставления услуги по снабжению тепловой энергии и типовых договоров о предоставлении услуги по поставке тепловой энергии» №830 от 21 августа 2019 года и дал свои рекомендации. В результате в документе появилось несколько пунктов, направленных на защиту прав потребителей. Знать об этом должен каждый.

Пеня за несвоевременную оплату. В последнем варианте постановления сказано о том, что потребитель должен получить квитанцию на оплату не позднее 10 дней до конечной даты оплаты за услугу. Как правило, конечной датой считается 20-е число месяца, а значит, квитанция должна прийти до 10 числа. Перерасчет за некачественные услуги исполнитель услуги должен произвести самостоятельно, в течение месяца. Штраф для исполнителя услуги предусматривается за каждый день непредоставления услуги, а также – за каждые сутки предоставления ее не в полном объеме или в несоответствующем качестве.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в целом Украина готова к зиме. Почти во всех городах отопительный сезон начнется без особых проблем (исключение – города Смела Черкасской области и Новый Раздел Львовской области, где, возможно, отопление включат на несколько дней позже). Следить за сроками будет Антимонопольный комитет. Он же вправе оштрафовать теплопоставщиков за срыв отопительного сезона.

А вот с ценой на тепло вопрос пока открыт. Но все эксперты сходятся в одном: ограничение в 1400 грн./Гкал и 35 грн./кв. м, которое ввел своим постановлением Кабмин Гройсмана, не станет препятствием для роста тарифа. Постановление ведь можно и отменить.

Как обманывают потребителей

(По информации Антимонопольного комитета Украины)

« Теплоснабжение города Одессы » в отопительном сезоне 2018-2019 года не указывало в счетах потребителей – жителей многоквартирных домов с теплосчетчиком общий объем потребления тепловой энергии домом, стоимость одной гигакалории, отапливаемую площадь всего дома, на основании которых осуществляются начисления для каждого потребителя.

» в отопительном сезоне 2018-2019 года не указывало в счетах потребителей – жителей многоквартирных домов с теплосчетчиком общий объем потребления тепловой энергии домом, стоимость одной гигакалории, отапливаемую площадь всего дома, на основании которых осуществляются начисления для каждого потребителя. Хмельницкое предприятие «Юго-Западные теплосети » установило дополнительные штрафные санкции. При несвоевременной оплате услуг потребитель обязан уплатить пеню, инфляционные и 3% годовых.

» установило дополнительные штрафные санкции. При несвоевременной оплате услуг потребитель обязан уплатить пеню, инфляционные и 3% годовых. Каменец-Подольское предприятие «Гортепловодэнергия» предусмотрело дополнительную оплату за превышение расчетной мощности отопительного оборудования (радиаторов).

предусмотрело дополнительную оплату за превышение расчетной мощности отопительного оборудования (радиаторов). В Житомире тариф на тепло повысили дважды за отопительный сезон – с 17 октября и с 19 декабря 2018 года.

тариф на тепло повысили дважды за отопительный сезон – с 17 октября и с 19 декабря 2018 года. «Винницаоблтеплоэнерго» и могилев-подольский «Теплоэнергетик» заключали договоры на оказание услуг по централизованному теплоснабжению, которые не соответствовали Типовому договору, утвержденному Постановлением Кабмина № 630 от 21 июля 2005 года. Предприятия сузили круг своих обязанностей и права абонента, что привело к ограничению возможности абонента требовать от исполнителя соблюдения обязательств, предусмотренных действующим законодательством.

Мария Васильева

Фото: ehome.ironws.com