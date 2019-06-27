Скандал на пляже Отрада: кто такой Юрий Резников? (ФОТО, ВИДЕО)

После недавних событий на пляже Отрада, где произошла стычка между активистами, депутатами и должностными лицами Одесского городского совета, общество разделилось на 2 половины.

Одни защищают чиновников, депутатов и активистов, твердят, что на пляже Отрада ограждение детского бассейна мешает доступу к морю, и обвиняют арендатора Юрия Резникова в нападении на активистов с применением оружия. Другие же защищают предпринимателя, который платит миллионы гривен налогов в казну, и уверены: Резников – ведет честный и прозрачный бизнес.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Если о фигурантах этого скандала активисте Тодоре Пановском, депутате Владимире Варещенко и «неравнодушной одесситке» Юлии Крысь в сети достаточно много информации, и каждый может с ней ознакомиться в открытом доступе, то вот об арендаторе пляжа сведения обрываются на аналогичном пляжном погроме в 2014 году…

«Это информационная блокада, – поясняет источник, приближенный к Резникову, – СМИ боятся открыто и честно публиковать позиции бизнесменов, у которых конфликт с действующей властью. Во-первых, потому что все СМИ кому-то принадлежат. Во-вторых, СМИ боятся судов и обвинений в клевете, здесь очень тонкая грань, и при желании всегда можно найти, за что привлечь к ответственности журналиста или издание)».

В окружении арендатора пляжа Отрада Юрия Резникова говорят, что этот человек никогда не стремился к публичной жизни, никогда не хотел быть чиновником и депутатом. Он зарабатывал с огромным трудом и всегда делился с другими. В 1995 г. Резников взял в аренду, а затем выкупил разрушенную Канатную дорогу, которую за несколько лет возродил, вернул к жизни. «Если бы вы знали, сколько раз ему предлагали продать, снести Канатную дорогу, чтобы построить на склонах элитное жилье. Но он привел убыточную Канатку в порядок и она по сей день работает, радует одесситов и туристов, являясь одной из главных ностальгических достопримечательностей города», – рассказывает источник.

На Канатной дороге рассказали, что в теплое время года каждый день 300 инвалидов и пенсионеров старше 70 лет ездят на Канатке бесплатно, у них есть пропуска с фотографиями, по которым пассажиры пользуются услугами.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В 2000 г. Юрий Резников в течение года проработал бесплатно в трамвайном депо, где за свои деньги восстанавливал разбитые трамваи, после организованного властью бесплатного проезда. А уже 2001 г. Резников взял в аренду убогий и разрушенный пляж Отрада и сделал его одним из лучших пляжей города.

Тогда же, в 2000 году, Юрий Резников первым из арендаторов сделал 50% пляжа бесплатным. В 2007 г. Резников обратился к арендаторам, которые поддержали идею и тоже согласились предоставлять 30% территории пляжа бесплатно. С тех пор эта норма внесена в Правила эксплуатации пляжей, как регуляторный акт. Так что, пресловутые 30% бесплатного либо льготного песка на арендованных пляжах – это заслуга вовсе не чиновников, а предпринимателей… В течение 12 лет Резников содержал самый большой в городе бесплатный пляж, пока после очередного скандала с «активистами» и чиновниками не отказался от аренды и не отдал 3600 кв. м пляжа городу. Однако, спустя 2 недели власти передали этот пляж в аренду другому человеку и сегодня там тоже предоставляют платные услуги.

Также Юрий Резников, вместе со своей супругой и другими предпринимателями Одессы, за свои деньги разработали проект реставрации и восстановили памятник архитектуры – Мавританскую арку. Семья Резникова помогает содержать 500 сирот Вознесенского Банченского монастыря. Среди них 50 ВИЧ-инфицированных детей из Одессы, о которых все забыли, и которые никому не нужны – ни чиновникам, которые отобрали у них квартиры, ни депутатам, ни псевдоактивистам.

«Во время Революции Достоинства в 2014 году Юрий Резников тихо и без пиара вывозил раненых и обожженных с киевского Майдана, через заслоны милиции и титушек. Привозил в Одессу, скрывал вместе с членами своей семьи, на квартирах. Врачи-патриоты их тайно лечили. Об этом человеке можно рассказывать еще очень много, но и этого достаточно. Пусть хоть кто-то из его недоброжелателей расскажет немного о себе. И пусть люди делают выводы», – подытожил источник.