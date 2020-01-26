Сэкономленную субсидию за газ вернули в бюджет Украины: почему?

«В феврале 2019 года я стал получать субсидию наличными, до этого получал в безналичной форме. Тогда говорили, что неиспользованной суммой субсидии можно воспользоваться при оплате за потребленный газ в следующем месяце. Кроме того, звучали заявления, что если стоимость потребленного газа меньше, чем размер обязательного платежа, можно оплачивать услугу только по факту расхода голубого топлива. Исходя из этого я и производил расчеты с газовой конторой. А в итоге у меня образовался долг за газ. При обращении в Великомихайловскую райадминистрацию я получил ответ, что неиспользованная сумма субсидии в период с октября 2018-го по январь 2019-го возвращается в бюджет в полном объеме. Почему? Помогите в разъяснении данного вопроса. Якименко В.Н., пгт Великая Михайловка, Одесская обл.»

Как было раньше?

Предоставление субсидий регулируется Постановлением Кабинета Министров №848 от 21 октября 1995 года (в редакции от 20.10.2019 г.)*. К слову, на протяжении более чем 24-летнего действия этого документа в него вносилось свыше 50 (!) изменений, касающихся порядка назначения субсидий на оплату услуг, в том числе и расчетов за потребление природного газа.

Так, еще в начале 2018 года в названном документе было прописано, что субсидианты обязаны ежемесячно платить свою долю обязательного платежа. При этом сумма субсидии, не использованная домохозяйством в результате экономии, засчитывается коммунальщиками на следующие расчетные периоды в течение сезона, в котором назначена помощь. И только после окончания отопительного или неотопительного сезона размер сэкономленной субсидии возвращается поставщиками коммунальных услуг в государственный бюджет в полном объеме.

Однако уже в октябре 2018 года Постановлением №841** Кабмин внес в порядок предоставления субсидий следующие изменения: если стоимость фактически использованной услуги меньше, чем обязательный платеж, граждане могут оплачивать фактическую стоимость этой услуги. С той поры субсидианты обязаны рассчитываться за коммуналку только по факту потребления услуг.

Как теперь?

Со стартом монетизации субсидий порядок их предоставления в части неиспользованных денежных средств вновь изменили. В частности, в редакции Постановления №848 от 17 апреля 2019 года положение о зачислении поставщиками коммунальных услуг сэкономленной субсидии в следующие расчетные периоды и возвращении по окончании отопительного и неотопительного сезона неиспользованных людьми средств в бюджет отсутствовала. Деньги через «Ощадбанк» должны перечисляться на текущие счета получателей субсидий.

Но уже 8 мая 2019 года увидело свет постановление «О внесении изменений в Положение о порядке назначения жилищных субсидий» №528, которым в порядок предоставления субсидий были внесены очередные коррективы. В частности, этим документом вернули норму, согласно которой сумма жилищной субсидии, предоставляемая не в денежной форме, после окончания отопительного и неотопительного сезона возвращается коммунальщиками в государственный бюджет в полном объеме.

Эта норма вступила в силу с 1 мая 2019 года, то есть по окончании отопительного сезона 2018-2019 гг. И именно на Постановление №528 и ссылается в своем ответе Великомихайловская райадминистрация. Вы стали получать субсидию наличными в феврале 2019 года. Следовательно, не использованная вами сумма субсидии за прошлый отопительный сезон в период с октября 2018-го по январь 2019 года вернулась в бюджет.

*«Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

**«О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины».

Автор – Вячеслав Диордиев

Фото: delo.ua

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