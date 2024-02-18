Шоколадная феерия от мастерицы из Балты: история женщины-ученой, которая делает вкусняшки

На первой же распродаже раскупили все!

— Тогда, благодаря семье, за неделю я смогла создать много красоты. Помогали все: брат Андрей оформил визитки, сестра Юлия закупила украшения и разнообразные добавки, бабушки и дедушка помогали с Ромкой. А я творила днем и ночью. Поэтому смело можно сказать, что в ярмарке приняла участие вся наша семья, — делится воспоминаниями Екатерина Подуфалова.

Первый выход мастерицы был чрезвычайно удачным. В тот день с ярмарки домой Екатерина несла только скатерть. Все шоколадные изделия были раскуплены. Правда, еще несла Благодарность от городского совета, а также массу хороших эмоций от многих новых знакомств.

Есть ли человек, который не любит шоколад?

Шоколадная феерия завладела Катей, когда сыну Роману исполнился год. Женщина решила испытать свое мастерство шоколадным хобби.

— Материнство — самый удивительный период в жизни каждой женщины. Счастливая мама становится сильнее, духовно богаче и открывает в себе новые способности, — делится Екатерина, — А шоколад — это уникальная основа для фантазий. Чрезвычайно вкусный, он очень удачно сочетается с орехами, фруктами, ягодами. «Послушная» структура способствует рождению разнообразия форм. Кажется, нет такого человека, который бы не любил шоколад.

Балта славится талантами, многие начинают собственные ремесла, проявляя мастерство. Поэтому Катя искала что-то свое, неповторимое. Поэтому и остановила выбор на шоколадном деле, аналогов которому не было в городе.

Так стали появляться на свет шоколадные куколки, разнообразные фигурки, плитки, подарочные наборы.

— Очень благодарна своей младшей сестренке Юлии, которая прошла со мной самый сложный путь — первый месяц работы. Признаюсь, что без ее помощи даже бантик на коробочке не могла завязать.

С пятого класса пробовала учительствовать

Родилась Екатерина Подуфалова (Наумовская) в Подольске. В Балту ее привело желание стать учителем английского языка, хотя она в свое время много внимания уделяла занятиям музыкой и прекрасно играет на фортепиано.

Но ее выбор не спонтанный. Ведь Катюша росла в учительско-военной династии. В ее семье — в папиных и маминых корнях — все учителя. Поэтому для девушки не стоял вопрос «кем быть», потому что с детства мечтала быть учителем. Любила слушать истории дедушки и бабушки, которые рассказывали, как их родители любили детей и учительство.

— Я всегда ждала поездки к тете на Кировоградщину, которая работала в младших классах, чтобы посидеть на ее уроках. Со временем первая учительница Людмила Викторовна Пастухова стала настоящим идеалом для меня: она была очень доброй, умела поддержать и смотивировать, — погрузилась в воспоминания Екатерина.

А уже с пятого класса девушке доверяли обучать учеников младших классов во время летнего лагеря в школе и она с удовольствием учила детей читать на украинском и английском языках, организовывала их досуг.

После обучения осталась в родном колледже

Выбор учебного заведения был очевидным.

— Это заведение, которое славится высоким уровнем подготовки студентов и известно на всю Украину, да еще и подавляющее большинство учителей моей родной школы — выпускники знаменитого Балтского педагогического училища. Поэтому с 2010 года я начала осваивать педагогическую науку, — делится Екатерина Подуфалова.

Успешно окончив училище и получив квалификацию учителя начальных классов и английского языка, Екатерина начала учительский путь в своей же альма-матери.

Проработав в колледже около пяти лет, она осознала, что стремится исследовать определенные научные аспекты педагогики, теории воспитания и методики преподавания иностранного языка.

Сегодня Катя обязана директору колледжа Сергею Ивановичу Иванникову и своей семье за поддержку, которую получила во время обучения в аспирантуре Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского. Время первых шагов в науке совпало с рождением сына Романа.

Два диплома — свой и сына

— Для меня важно, что в формировании меня, как ученого, важнейшую роль сыграли директор и моя семья. Первые два года обучения требовали обязательного присутствия на лекциях в Виннице, поэтому вместе со мной на занятиях всегда были сын с моей мамой или тетей. С теплом вспоминаю те сложные времена: весь отдел аспирантуры и преподаватели университета говорили, что по завершению обучения буду иметь два диплома — свой и сына. Ведь он прошел весь путь к диплому доктора философии вместе со мной, — говорит женщина. Большую роль в моем становлении как ученого сыграла научный руководитель Марина Александровна Давидюк.

Кроме должностей заведующей бакалаврата, координатора по международным связям и академической мобильности, председателя Совета ученых колледжа и заместителя ответственного секретаря приемной комиссии, Екатерина Юрьевна Подуфалова учит детей третьих-четвертых классов английскому языку, поскольку в колледже есть структурное подразделение начальной школы.

— Моя семья помогает мне быть и мамой, и преподавателем, и ученым. Мне повезло с коллегами и руководством заведения. Это настоящие профессионалы.

Мотивированные педагоги — это качественное образование

Женщина говорит, что научные поиски позволяют ей постепенно раскрывать собственный потенциал.

— Моя мотивация заниматься наукой — делать крепче современное украинское образование. Убедилась, что прогрессивные и мотивированные педагоги и исследователи способны поднять образование на более высокую ступень. Таковы мои коллеги — преподаватели педагогического колледжа.

На вопрос — как удается совмещать научную деятельность и бытовую жизнь, Екатерина ответила, что не разграничивает преподавание и научную работу:

— Это составляющая моей повседневной жизни, которая связана с работой в колледже. Это мой второй дом. Уверена, что со временем научусь балансировать между работой, бытом и личной жизнью. А пока основные приоритеты — это благополучие сына и процветание педагогического колледжа.

А как же шоколад? Шоколад никуда не делся. Он и сегодня есть в жизни Екатерины Подуфаловой. Но она творит свои шоколадные шедевры исключительно для родных, друзей и знакомых, даря сладкое счастье. И каждый раз каждое ее произведение — уникальное.