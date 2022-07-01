Саммит G7 и трагедия в Кременчуге: война в Украине на первых полосах западных СМИ

Главные темы газет:

Борис Джонсон хочет установить в Британии финансирование выше порога НАТО в 2%.

Финляндия и Швеция вступают в НАТО: Турция расчищает путь.

Итоги саммита G7.

Спецпредставитель Le Figaro смог на месте подтвердить, что в понедельник, 27 июня, две российские ракеты действительно уничтожили торговый центр, а не склад оружия, как утверждает россия.

Украинцы смотрят в сторону Херсона.

Столкновение Драги и Кремля: «Путин не придет на G20».

Признает ли Запад, что находится в состоянии войны.

Второй саммит G7 анонсирует конференцию по восстановлению Украины.

Страны G7 не находят других партнеров против России. Развивающиеся рынки не присоединяются к санкциям.

Великобритания

The Times пишет, что прибытие премьер-министра в Мадрид было омрачено его признанием того, что он нарушит ключевое обещание манифеста увеличить ежегодные расходы на оборону выше уровня инфляции, на фоне предупреждений Уоллеса о том, что вооруженные силы выживают на диете из дыма и зеркал» (Название известной британской книги фантазии «Дом и зеркала»).

The Daily Telegraph – «Премьер-министр столкнулся с Кабинетом министров из-за расходов на оборону».

Борис Джонсон хочет установить финансирование выше порога НАТО в 2%, но противится призыву министра обороны Уолесса увеличить военный бюджет еще больше согласно инфляции.

Daily Star – «Стреляй им по яйцам»

Украинские снайперы «нацелены на яйца русских солдат».

Австрия

Salzburger Nachrichten – «Белый шум делает видимой войну в Украине».

На первый взгляд, на четырех экранах, установленных на лужайке у художественной галереи Lentos в Линце, видны только черные и белые пиксели. В инсталляции «Ты видишь то, что вижу я» из белого шума возникают данные и факты о войне в Украине.

«Закупки газа у ЕС идут недостаточно быстро».

Полный сбой поставок российского природного газа будет оставаться проблемой в течение многих лет для Австрии.

Kurier – Финляндия и Швеция вступают в НАТО: Турция расчищает путь.

Президент Турции Эрдоган отказался от блокады.

Vorarlberger Nachrichten – итог саммита G7. В завершение встречи в Баварии хозяин Олаф Шольц заверил Украину в поддержке стран G7. Они пообещали выделить 4,5 миллиарда долларов на борьбу с голодом.

Бельгия

De Standaard – «Турция возвращает за угол и приветствует Швецию и финнов».

Как только Турция дала добро на вступление Финляндии и Швеции, глава НАТО Столтенберг набросился на Владимира Путина: «Он был против расширения НАТО. Теперь он получает больше НАТО. На грани своих возможностей».

De Morgen – «Ракетная атака по торговому центру»: о произошедшем в Кременчуге.

Подпись под фото: «Кременчугские спасатели отдыхают. Уже насчитаны десятки погибших и раненых».

Дания

Morgenavisen Jyllands-Posten – «Барбара Бертельсен не публиковала текстовые сообщения об Украине, пока не был получен доступ к документам».

Глава департамента премьер-министра Барбара Бертельсен отыграла ключевую роль в усилиях Дании в Украине. Она много общалась с помощью текстовых сообщений, но не публиковала сообщения до тех пор, пока не попросили получить доступ к файлу.

Чехия

Hospodarske Noviny – «НАТО объявляет Россию угрозой». В Мадриде начался саммит Североатлантического альянса. И одной из главных тем будет усиление обороны восточного крыла.

Франция

Le Figaro – «В Кременчуге, на следующий день после российских ударов, свидетельствуют пострадавшие мирные жители.

Спецпредставитель Le Figaro смог на месте подтвердить, что в понедельник две ракеты действительно уничтожили торговый центр, а не оружейный состав, как утверждает россия, в результате чего по меньшей мере 18 человек погибли и 59 получили ранения.

Италия

Corriere della Sera – «Драги, это столкновение с Москвой».

«Премьер: Путина не будет на G20».

«Большая семерка: санкции необходимы для мира».

Статья: «Украинцы смотрят в сторону Херсона».

La Repubblica – «Эрдоган снимает вето: Финляндия и Швеция в НАТО».

«Столкновение Драги и Кремля: «Путин не придет на G20».

La Stampa – «Драги-Путин, столкновение через G20. Италия, 10 000 солдат НАТО»

Libero – «Судебный процесс о присутствии царя на G20».

Польша

Gazeta Wyborcza – «Признает ли Запад, что находится в состоянии войны»

Собравшиеся в Мадриде саммит Североатлантического альянса лидеры западных стран должны признать, что «коллективный Запад» на самом деле находится в состоянии войны с путинской Россией.

Альянс также должен определить, как он поведет себя в случае применения ядерного оружия в непосредственной близости от него – ведь Россия уже угрожала применить это оружие против Украины.

Нидерланды

NRC – «Турция больше не беспокоит».

Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО.

Испания

ARA – «Эрдоган снял вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО».

Президент Турции снимает блокаду с двух скандинавских стран перед лицом российской угрозы

G7 соглашается усилить давление на Путина и призывает Китай остановить войну в Украине.

La Vanguardia – «Турция отменяет вето, а Финляндия и Швеция станут членами НАТО».

El País – «Финляндия и Швеция в шаге от НАТО после отмены вето Турцией».

Германия

Augsburger Allgemeine – «Сгореть»

Подпись под фото: «Разве это никогда не кончится? Для женщин, мужчин и детей Донбасса, региона на востоке Украины, где идет беспощадная война на истощение, давно не существует достойной жизни. Пока на улице непрерывно лают пушки, мирное население прячется в своих домах, иногда в плачевных условиях».

F.A.Z – «Страны G7 не находят других партнеров против россии».

Развивающиеся рынки не присоединяются к санкциям.

Вторая колонка справа: «Не ведущая к миру».

На данный момент ни у российского режима, ни у украинского руководства нет необходимых сил, чтобы быстро разрешить конфликт на востоке Украины военным путем.

Швейцария

20 Minuten – Zurich – «Федерация должна выгнать всех шпионов россиян». По данным спецслужбы, в Швейцарии много российских шпионов. Политики требуют от федерального правительства выдворить их из страны.

Индия

The Hindu – «G7 ограничит доходы России от продажи нефти».

Лидеры богатейших демократий мира заняли единую позицию, чтобы поддерживать Украину «столько, сколько нужно», пока идет вторжение России, и заявили, что изучат далеко идущие шаги, чтобы ограничить доходы Кремля от продажи нефти, финансирующей войну.

Китай

Global Times – «Саммит НАТО продемонстрирует единство среди более глубоких трещин».

Новая стратегическая концепция «вряд ли будет иметь реальные действия против Китая.

Financial Times цитирует Столтенберга, который сказал, что «мы никогда не делимся деталями оперативных планов», но отметил, что НАТО в течение десятилетий способно защищать страны, граничащие с россией.

США

WSJ – «НАТО на пути к принятию Финляндии, Швеции». Турция прекращает сопротивление саммиту, поскольку союзники стремятся усилить способность противостоять российской угрозе.

WP – «Турция не отрицает заявку Северных стран на членство в НАТО». Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу, поскольку мировые лидеры борются с войной в Украине.

NYT – «Устаревшие радиостанции дорого обходятся Украине».

На 15 солдат, рассредоточенных по линии обороны Славянска длиной примерно 200 ярдов, всего две рации… В то время как правительственные лидеры в Киеве требуют более высокотехнологичного оружия большей дальности, чтобы конкурировать с преобладающей огневой мощью россии, недостатки гораздо меньшего, но столь же важного масштаба подрывают способность украинских сил защищать территорию, которую они все еще удерживают, и вернуть то, что они потеряли.

Подготовил Сергей Чернявский