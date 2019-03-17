﻿ Садовая сегодня: полезные услуги, кафе и еще один одесский глобус - Одесская Жизнь

Улица Садовая, одна из самых что ни на есть «центрально-исторических», по размеру не так уж и велика, зато стала практически наглядно-показательной картинкой. Что же такое блеск и нищета на всего лишь одной «стрит» в исторической части города – разбиралась “Одесская жизнь”.

Она тянется от Торговой, а заканчивается по левой стороне Преображенской, по правой — Соборной площадью. Такое вот интересное расположение. Ее левое «окончание» — тот самый известнейший несчастный дом Руссова, который именно сейчас преображается. К примеру, его «башенка» приятно видоизменяется чуть ли не каждый день. Далее часть дома Либмана, а там и Дерибасовская просматривается.

Красивости и полезности

Садовая хороша еще и тем, что здесь, на сегодняшний день, сохранились старинные закладные таблички, находятся они на видных местах фасадов, что пугает краеведов, озабоченных тем, что эти таблички стали ну очень цениться на черном рынке, и их все чаще воруют.

Улица сегодня разнопланова, изобилует всяческими бытовыми услугами. Во всяком случае, здесь сразу в нескольких местах можно спокойненько отыскать услуги по «сделать ксерокс» и «закатать в пластик», которых все меньше по городу. Здесь что-то чинят, изготовляют визитки, даже имеются, все реже и реже пользующиеся спросом, услуги по гравировке. Один из полуподвальчиков имеет на фасаде давнюю надпись «Помни меня». Знающие одесситы так и говорят порой: «Это на Садовой, рядом с «Помни меня».

Отличается в смысле полезности улица Садовая еще и тем, что все подвальчики и полуподвальчики здесь — в аренде, то есть – в активно работающем состоянии

Итак, топаем от Торговой по Садовой, и если справа имеется известный и закрытый от любопытных глаз воротами двор нашего Цирка, то участок по другой стороне, примерно с квартал, советуем обходить стороной: это то место, где вечно что-то осыпается, отваливается, и вообще голову лучше не поднимать. Внешне вроде и красивые старые дома, а вот балконы-эркеры вопят о ремонте, являя вид печальный. Еще причина, по которой здесь лучше не проходить: сразу за медучилищем начинается что-то вроде полосы препятствий. Плитка здесь уже не один год уложена вроде как и ровно, но на самом деле шатается так, что, ступив на нее, кажется, что началось легкое землетрясение.

Ну а ворота двора Цирка — это такая себе «доска объявлений», равно как и следующее здание. Эти «доски» здесь кажутся вечными: стоит сковырнуть объявление сверху — можно увидеть давние и очень-очень давние. Причем в качестве досок объявлений используются и бывшие окна, которые давно уже не окна. Такая вот примета Садовой.

Сады на Садовой не цветут

Ага, Главпочтмпт: еще одно историческое здание. Вот уже не один год оно огорожено. Привычные объявления об отпадении лепки сейчас на нем не красуются, оградительные ленты исчезли, но ограждения есть: в них осыпаются потихоньку те самые элементы фасада, о которых теперь уже не предупреждают.

Вообще ограждений — больших и малых — на Садовой хоть отбавляй. Именно поэтому, вероятно, и без того узкая по сегодняшним меркам улица, по которой движется огромное количество транспорта, в том числе и грузового, подвозящего к многочисленным заведениям соответствующий товар, становится порой «непролазной» и еще более узкой.

Сады на Садовой не цветут, но как-то так получилось, что «цветут» здесь во всем своем многообразии многочисленные кафешки, которые на узюсенькой Садовой умудряются выставить летние столики. И если аптека Гаевского после известного сильного пожара в доме Руссова перебралась чуть дальше от своего исторического места, сохраняя облик «под старину», то все кафешки на Садовой имеют собственное лицо – в смысле юмора.

Юморной подход к поесть-попить

Да, так как-то получается, именно на Садовой процесс «попить-поесть» наполнен каким-то особым юморным духом. Судите сами. Именно на Садовой, как раз напротив Главпочтамта, появилось кафе с названием «Почтанапротив». Такой вот рекламный ход. Но и это еще не все. «Почтовые образы» так и витают в качестве кафешной рекламы. К примеру, здесь вывешены почтовые ящики с наклейками в самых разных вариациях: «Хочешь собачку, но нельзя? Возьми любую». Далее можно оторвать бумажку, где изображен понравившийся песик. Точно так же можно выбрать себе мышонка или скунса. Сплошной позитив по-одесски.

Другое кафе встретит вас ящиками в виде частей чемоданов с ручками и объявлением «Когда встал — тогда и утро!». И все это — на виду, по дороге, конечно же, рекламы ради, но как поднимает тонус!

Кстати, именно на Садовой уже не один год имеется достойный вклад в то, что мы называем «глобусной историей Одессы». То есть, именно здесь, рядом с одним из кафе, красуется еще один одесский глобус — «в цветочек», в виде яйца. Глобус, как ему и положено, крутится, на нем обозначены океаны, а вот все материки представлены в виде цветов — ярких, позитивных и очень привлекательных. На его фоне фотографируются, его с интересом разглядывают и поражаются необычному творчески-креативному решению изображения модели мира.

Позитив на этом не оканчивается. Как и все «уважающие» себя улицы, Садовая отличается разнообразием уличных указателей. Но один из них — совершенно одесский, со смайликом, решенный в богатой цветовой гамме, словно для того и создан, чтобы смотреть на него и улыбаться.

А еще на Садовой имеется свой золотой ключик. Это еще одна одесская «штучка», о которой одесситы говорят, что она — «памятник магазину «Золотой ключик», а некоторые даже смело утверждают, что «именно этот ключик и украшал интерьер давно не существующего «сладкого магазина». Конечно, никакой это не памятник, да и объект не из магазина, но одесситам ведь так приятно, проходя по Садовой, поднять голову вверх и увидеть большой ключик над домом номер 13.