Регистрация новых автомобилей: как оформить онлайн?

В связи с карантином работает один дежурный сервисный центр Министерства Внутренних Дел (бывший МРЭО). На официальном сайте которого, представлена информация на какие услуги могут рассчитывать одесситы в период пандемии. Так, зарегистрировать, перерегистрировать или снять с учета можно только автомобили медицинских и дипломатических учреждений. Остальным гражданам перерегистрировать транспортное средство можно только в случае его потери или кражи свидетельства о регистрации. А если кто-то впервые купил автомобиль, то он может его зарегистрировать даже в период карантина. Как это сделать?

Как водителям заказать услугу?

Для регистрации автомобиля, собственник или уполномоченное им лицо, должны направить пакет документов на электронный адрес в сервисный центр МВД.

Пакет документов включает:

заявление владельца и согласие на обработку персональных данных (указать контактные данные);

копию паспорта (с указанием места регистрации);

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (идентификационный код);

документ, что подтверждает правомерность приобретения транспортного средства;

документ, определяющий стоимость транспортного средства;

документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения.

После проверки документов заявителя пригласят для получения оригинала документов. Перед непосредственной выдачей документов о госрегистрации и номерных знаков автовладельцу будет назначена дата и время, когда необходимо внести обязательные платежи.

Сколько это стоит?

При первой регистрации подержанного или нового легкового автомобиля нужно заплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Сумма оплаты зависит от стоимости автомобиля и размера прожиточного минимума. С 01 января в 2020 году установлен прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 2102 гривен.

Обязательные платежи при первой регистрации авто составляют:

3% – если объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума (346 830 грн.) для трудоспособных лиц;

– если объект налогообложения не превышает 165 размеров прожиточного минимума (346 830 грн.) для трудоспособных лиц; 4% – если объект налогообложения превышает 165 (346 830 грн.), но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (609 580 грн.);

– если объект налогообложения превышает 165 (346 830 грн.), но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (609 580 грн.); 5% – если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума (609 580 грн.).

Для решения других вопросов можно воспользоваться онлайн-сервисами, также работает электронный кабинет водителя.

Дежурный сервисный центр МВД в г.Одессе:

адрес: ул. Академика Королева, 5

телефон: (048) 753-18-94

электронная почта: zpv5141@hsc.gov.ua

Как оформить страховку авто в период карантина?

С февраля 2018 года, на государственном уровне закрепили возможность заключать электронные договора обязательного страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Большинство страховых компаний Украины реализовали на своих сайтах оформление электронных полисов. Кроме этого, существуют сервисы сравнения страховок с дальнейшим оформлением в интернете.

Чтобы оформить страховку онлайн, нужно указать:

тип транспортного средства

объем двигателя

город прописки владельца

автономера

данные о ТС: производитель, модель, год выпуска, VIN номер

паспортные и контактные данные, ИНН

водительское удостоверение

Иногда просят указать номер телефона, дату или год рождения.

После заполнения данных нужно оплатить полис картой, далее автогражданка придет вам на электронную почту.

Фото: Lifekhacker

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