Рашисты разбомбили 190-летнюю мореходку: ее история и почему туда поступали одесситы

Остались только стены

«Салютовали» реактивной артиллерией с традиционным же для эрэфии варварством и вандализмом — по главному корпусу училища. Здания как такового теперь нет, остались лишь стены… Их вид очень напоминает фотографии останков белорусской деревеньки Хатынь , «под корень» уничтоженной нацистами в годы Второй мировой.

Многие десятилетия руины Хатыни были символом бессмысленной, запредельной, ничем не мотивированной, нечеловеческой злобы оккупантов. Сейчас с ними может конкурировать покалеченное здание Херсонской мореходки.

В паре кварталов от него, в самом сердце старого Херсона — только стены, оставшиеся от старинного здания другого «военного» объекта — гимназии № 20 — 1863 (!) года постройки. Нет, это точно: нынешних россиян уволили бы из гестапо за жестокость…

Вкратце — история училища. Основано ХМУ было в 1834 году, готовило штурманов, помощников штурманов, корабельных мастеров. С 1872 года оно повысилось до Мореходных классов II разряда подготовки штурманов и находилось в ведении Министерства торговли и промышленности. С 1880-го по 1882-й шла постройка собственного здания училища ( до этого оно располагалось в арендованных).

Учебное заведение наименовали к 25-летию царствования Александра II в его честь. К 1896-му году количество учащихся выросло до 90 человек. В 1903 году учреждение получило статус Мореходного училища малого плавания. С 1905 года училище получило название «Херсонское мореходное училище дальнего плавания имени Императора Александра II».

В 1920 году училище было ликвидировано, на его базе организован Техникум водного транспорта. В 1922 году техникуму дали название «Херсонский рабочий техникум водного транспорта» . В 1931 году учреждение получило новое 3-этажное здание, затем разрушенное нацистами в 1942 году.

В марте 1944 года в соответствии с постановлением «О мерах по подготовке командных кадров морского флота» техникум снова переименовали в Мореходное училище ММФ СССР. Его временно разместили в здании школы №20 (это вышеупомянутая гимназия). Новое здание (ныне убитое новыми нацистами) училище получило в 1953 году. В 1970 году постановлением Совета Министров УССР Херсонскому мореходному училищу Министерства морского флота было присвоено имя лейтенанта Шмидта.

Почему одесситы поступали в херсонскую мореходку

Такой была наша мореходка. Если я пишу «была», это не значит , что черта подведена. О людях в таком раненом состоянии говорят с надеждой: «Были бы кости, а мясо нарастет!» Уверен, ХМУ реанимируют, и сюда, как и раньше, будут стремиться поступить, в числе прочих, и юные одесситы.

Да-да, ХМУ всегда было популярно среди тех, «кто рождён был у моря», как пел Леонид Утёсов. И это при наличии двух «вышек» в Одессе. Я помню их названия по тем годам (1971-1976), когда я учился в институте связи и после лекций забегал «подрубать» в столовую «водников».

Это были ОВИМУ и ОИИМФ. В них не учили на «маркони» — судовых радистов. А в Херсоне — учили! Ну и что , что не ВУЗ: зато на пароходе начальник радиостанции — кум королю и сват министру! Так что в Одессе сегодня не только Черное море, но и море людей, которым было больно узнать о ракетном обстреле их альма матер и которым будет радостно (даст Бог) узнать о перспективах ХМУ.

Русские “освободители” — какие были и какие есть

И в завершение — о россиянах — «освободителях» Херсона от его истории. Жил-был когда-то французский дворянин Шарль Массон. В конце 18-го века служил при царском дворе в Петербурге, насмотрелся всякого и написал книгу «Секретные записки о россии».

Недавно я её прочитал и обратил внимание на весьма характерный факт. Массон проехался по тогда недавно «освобожденному» россией Крыму. Там он остановился в доме старого татарина, увидел, что тот в грусти. Ну и поинтересовался причиной. Тот пояснил, что у него большое горе: расположившиеся невдалеке лагерем русские солдаты ежедневно рубят на дрова плодовые деревья в его саду. А сад кормит его и дает тень…

Гость посоветовал немедленно обратиться к командиру солдат. Я жаловался,- ответил старик — офицер пообещал мне заплатить за каждое уже срубленное дерево и за те, которые солдаты еще срубят. Мне не нужны ваши деньги, сказал пожилой татарин «его благородию». — Я хочу дожить свой век и умереть в тени деревьев, посаженных моими предками. Но офицер его не услышал… «Россия — поработитель и завоеватель, россияне — разрушители», — сделал вывод француз Массон. И ничего с той поры не изменилось…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса