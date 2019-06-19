fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Райский берег в центре Одессы – пляж Отрада

Когда речь заходит о цветах – одесситам сразу становится понятно, что речь идет о пляже Отрада. Только здесь можно найти такой чистый песок, буйство красок, зелени, насладиться ароматом цветущих растений и деревьев. Кроме того, Отрада –  единственный пляж, к которому ведет Канатная дорога, увлекательный аттракцион для детей и романтичный – для взрослых.

Территорию украшают фруктовые деревья и розы, в баре кальян и высокая кухня, а для детей –  бассейн и игровая площадка

На побережье раскинулся Эдемский сад, щедро усаженный цветами. Тут есть:

  • беседки
  • топчаны
  • шезлонги
  • зонтики
  • бар

В баре – отменная кухня, напитки и кальян.  Для детей есть бассейн и игровая площадка, для молодежи – тренажеры, оборудованы места для отдыха маломобильных людей, даже есть номера для проживания в этом райском уголке! Кругом зелень, уют, а особенно привлекает отсутствие шумных дискотек поблизости. Чистый песок, который просеивают вручную каждое утро, ласковое море и благодатное солнце дарят поистине райское наслаждение…

Пляж Отрада располагается в районе пересечения Французского бульвара и ул. Пироговской. Нужно лишь заглянуть за кулису величественной Мавританской арки, и вскоре вы окажетесь на верхней станции Канатной дороги, откуда начнется ваше увлекательное путешествие к побережью. Канатку обожают и дети, и взрослые: для кого-то поездка в кабинке – это захватывающее приключение, для кого-то – ностальгия по детству и юности. За 5 минут кабинка доставит пассажиров к морю и позволит осмотреть с высоты птичьего полета великолепные панорамы Черноморской ривьеры.

Едва гости окажутся на нижней станции Канатной дороги, их ждут новые впечатления: настоящий рай для любителей спокойного отдыха. Пляж Отрада встречает гостей буйством красок и ароматов, чистейшим песком, а обособленная территория рядом с яхт-клубом высажена цветами и фруктовыми деревьями.

На пляже для отдыхающих созданы несколько участков: общий бесплатный пляж, который занимает 30% территории, зона для людей с инвалидностью, участников ВОВ и АТО, где можно воспользоваться топчаном бесплатно, открытый пляж для молодежи с уличными тренажерами и турниками, а также пляж, где предоставляются дополнительные, платные услуги.

Для тех, кто проводит на морском берегу целый день, Отрада – идеальное место. В жару тут можно спрятаться от солнышка в беседках или под навесами, под зонтиками  или в тени деревьев. На пляже оборудованы современные кабинки для переодевания, туалеты и душевые.

В кафе можно перекусить или освежиться, выбирая:

  • напитки
  • завтраки
  • холодные и горячие закуски
  • салаты и сэндвичи
  • блюда итальянской кухни
  • мясные и рыбные блюда

В этом году в Отраде появилась новая услуга – теперь в отдельной зоне можно заказать кальян и расслабиться в тени ароматных деревьев, прилечь на шезлонг с освежающим коктейлем и видом на море, и почувствовать себя будто бы на необитаемом острове…

Отрада отлично подходит для отдыха с детьми, здесь есть:

  • Детский бассейн
  • Игровая площадка
  • Пологий берег моря
  • Детское меню в баре
  • Спасательный пост

Родители могут расположиться на комфортных топчанах по периметру бассейна и наблюдать за малышами, которые резвятся в воде, или выбрать лежак прямо на берегу моря. С собой даже не придется брать детские игрушки, надувной круг или другие пляжные забавы –  все  это в изобилии есть на пляже Отрада. На игровой площадке малыши могут найти новых друзей, покататься вместе на качелях, съехать с горки, найти любые игрушки и построить замок из песка.

Наибольшей популярностью у гостей Отрады пользуется дальний VIP-пляж, к которому ведет деревянный мостик, переброшенный над ручейком пресной воды. Это настоящий райский уголок, отдых в котором можно сравнить с релаксом на каком-нибудь затерянном островке в океане. Здесь вас не побеспокоят назойливые продавцы кукурузы, вы не услышите шума или громкой музыки, и сможете слиться воедино с природой, наслаждаясь этой гармонией.

Пляж Отрада – место силы, место, которое вдохновляет, наполняет энергией. Посетите райский берег, в который невозможно не влюбиться с первого взгляда, и вы захотите остаться здесь навсегда!

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Партнерский материал
Партнерский материал
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить