Райский берег в центре Одессы – пляж Отрада

Когда речь заходит о цветах – одесситам сразу становится понятно, что речь идет о пляже Отрада. Только здесь можно найти такой чистый песок, буйство красок, зелени, насладиться ароматом цветущих растений и деревьев. Кроме того, Отрада – единственный пляж, к которому ведет Канатная дорога, увлекательный аттракцион для детей и романтичный – для взрослых.

Территорию украшают фруктовые деревья и розы, в баре кальян и высокая кухня, а для детей – бассейн и игровая площадка

На побережье раскинулся Эдемский сад, щедро усаженный цветами. Тут есть:

беседки

топчаны

шезлонги

зонтики

бар

В баре – отменная кухня, напитки и кальян. Для детей есть бассейн и игровая площадка, для молодежи – тренажеры, оборудованы места для отдыха маломобильных людей, даже есть номера для проживания в этом райском уголке! Кругом зелень, уют, а особенно привлекает отсутствие шумных дискотек поблизости. Чистый песок, который просеивают вручную каждое утро, ласковое море и благодатное солнце дарят поистине райское наслаждение…

Пляж Отрада располагается в районе пересечения Французского бульвара и ул. Пироговской. Нужно лишь заглянуть за кулису величественной Мавританской арки, и вскоре вы окажетесь на верхней станции Канатной дороги, откуда начнется ваше увлекательное путешествие к побережью. Канатку обожают и дети, и взрослые: для кого-то поездка в кабинке – это захватывающее приключение, для кого-то – ностальгия по детству и юности. За 5 минут кабинка доставит пассажиров к морю и позволит осмотреть с высоты птичьего полета великолепные панорамы Черноморской ривьеры.

Едва гости окажутся на нижней станции Канатной дороги, их ждут новые впечатления: настоящий рай для любителей спокойного отдыха. Пляж Отрада встречает гостей буйством красок и ароматов, чистейшим песком, а обособленная территория рядом с яхт-клубом высажена цветами и фруктовыми деревьями.

На пляже для отдыхающих созданы несколько участков: общий бесплатный пляж, который занимает 30% территории, зона для людей с инвалидностью, участников ВОВ и АТО, где можно воспользоваться топчаном бесплатно, открытый пляж для молодежи с уличными тренажерами и турниками, а также пляж, где предоставляются дополнительные, платные услуги.

Для тех, кто проводит на морском берегу целый день, Отрада – идеальное место. В жару тут можно спрятаться от солнышка в беседках или под навесами, под зонтиками или в тени деревьев. На пляже оборудованы современные кабинки для переодевания, туалеты и душевые.

В кафе можно перекусить или освежиться, выбирая:

напитки

завтраки

холодные и горячие закуски

салаты и сэндвичи

блюда итальянской кухни

мясные и рыбные блюда

В этом году в Отраде появилась новая услуга – теперь в отдельной зоне можно заказать кальян и расслабиться в тени ароматных деревьев, прилечь на шезлонг с освежающим коктейлем и видом на море, и почувствовать себя будто бы на необитаемом острове…

Отрада отлично подходит для отдыха с детьми, здесь есть:

Детский бассейн

Игровая площадка

Пологий берег моря

Детское меню в баре

Спасательный пост

Родители могут расположиться на комфортных топчанах по периметру бассейна и наблюдать за малышами, которые резвятся в воде, или выбрать лежак прямо на берегу моря. С собой даже не придется брать детские игрушки, надувной круг или другие пляжные забавы – все это в изобилии есть на пляже Отрада. На игровой площадке малыши могут найти новых друзей, покататься вместе на качелях, съехать с горки, найти любые игрушки и построить замок из песка.

Наибольшей популярностью у гостей Отрады пользуется дальний VIP-пляж, к которому ведет деревянный мостик, переброшенный над ручейком пресной воды. Это настоящий райский уголок, отдых в котором можно сравнить с релаксом на каком-нибудь затерянном островке в океане. Здесь вас не побеспокоят назойливые продавцы кукурузы, вы не услышите шума или громкой музыки, и сможете слиться воедино с природой, наслаждаясь этой гармонией.

Пляж Отрада – место силы, место, которое вдохновляет, наполняет энергией. Посетите райский берег, в который невозможно не влюбиться с первого взгляда, и вы захотите остаться здесь навсегда!