«Пустите меня в вагон!»: как создается карантинно-транспортный конфликт

Многие маршрутки в городе не курсируют вообще. К тому же они — «спецтранспорт». Именно в кавычках. У меня, к примеру, ни разу не спросили хоть какой-нибудь документ, который бы давал официальное разрешение на проезд. О том, что в маршрутки давным-давно пускают без масок, тоже рассказывалось много раз. «Без масок ни-ни!», строго ограниченное количество пассажиров — это тот самый случай, когда в городе «с этого давно смеются».

Я вот думаю: так, может, давно пора уже вернуть все маршруты, перестать «делать вид», что у нас тут вроде карантин, и не делать одесситам нервы?

Или вот еще картинка дня, которую я наблюдала на оживленной трамвайной остановке (пересечение улиц Пантелеймоновской и Екатерининской, рядом с Привозом). Народу — тьма. Но водитель трамвая 5-го маршрута не в состоянии впустить всю толпу разом.

А что народ? Люди просто стали брать трамвай «на абордаж». Вероятно, в каком-нибудь другом случае конфликт бы разрешился просто — пустили бы всех в трамвай, например, или он бы продолжал следовать, строго ограничив количество желающих залезть в очередной спецтранспорт.

Но это не наш случай. Следовать по маршруту трамваю удалось далеко не сразу. Один из пассажиров — пожилой человек без маски — стал перед трамваем. Он громко поведал, где он «имел тот коронавирус», назвал точный адрес, куда он посылает все эти карантинные правила, а заодно и тех, кто им следует. Еще пообещал: «Или пустите меня в вагон, или вообще никто никуда не поедет!»

Ситуация накалялась. Она была близка к тому, что, как мы уже знаем из одесской карантинной жизни, человек готов был лечь на рельсы.

Люди, которые тоже остались на остановке и которым не удалось сесть в вагон, тут же приняли сторону возмущенного «нарушителя карантина». Последовали громко высказанные мнения: «Понапридумывали нам на голову всякую заразу!», «Человек на Привоз приехал, купил еды, так ему же надо как-то домой добраться»»…

Трамвай стоял. Двое людей из пассажироочереди разрешили ситуацию адекватно: подошли к возмущенному человеку, отвели в сторону от «носа» трамвая.

Трамвай уехал. Очередь осталась. Подошел следующий, и все началось по той же «схеме» — с «абордажем», но уже без особого взрыва эмоций.

Один из потенциальных пассажиров, который остался на остановке, рассказывает, что наблюдает подобные «спектакли» постоянно.

— А все наши двойные стандарты. Если спецтранспорт — так пусть будет спецтранспорт, если нет — так нет. А то получается по принципу «там нельзя, но можно». Или наоборот. Это как с теми парками и рынками, — считает одессит.

С послаблением карантина, который у нас очень многие восприняли как его безоговорочное окончание, ситуация «как добраться, как проехать на городском транспорте», стала еще более острой. И, кажется, вот это «впустите меня в вагон!» мы теперь будем слышать все чаще…

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