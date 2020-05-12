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Новости Одессы и Одесской области

Залог бесперебойной эксплуатации автотранспорта

Залог бесперебойной эксплуатации автотранспорта

Как известно, работоспособность трансмиссии стоит на втором месте после двигателя транспортного средства. Данная система состоит из множества взаимодействующих между собой деталей и механизмов, поверхности которых подвержены износу из-за трения и высоких температур, возникающих в процессе их высокоскоростного вращения.

Без корректно функционирующего трансмиссионного узла дальнейшее пользование автомобилем становится чрезвычайно опасным, так как деформация или заклинивание любого из конструктивных элементов может повлечь за собой аварийную ситуацию на дороге. По этой причине каждый водитель должен следить за соблюдением рекомендуемого регламента техобслуживания КПП, а также применять при его прохождении качественный и, главное, подходящий расходный материал, комплексный выбор которого представлен по ссылке https://oil2go.com.ua/transmissionnye-masla.

Назначение и функционал трансмиссионной жидкости

Данная разновидность смазочных материалов изготавливается на синтетической, полусинтетической или минеральной основе, которая обогащается функциональным комплексом присадок с антифрикционным, противозадирным, противоокислительным и пеноподавляющим действием. Она бывает двух видов:

  1. для обслуживания МКПП, в т.ч. раздаточных коробок, редукторов, дифференциалов;
  2. для использования в коробке-автомат и гидроусилителях руля.

Попадая в рабочую среду, вещество формирует защитную масляную плёнку на агрегатах системы, создавая дополнительный момент инерции, который отражается в переключении передач. Чтобы образовавшийся слой не разрушился, автомасло должно обладать вязкостно-температурной стабильностью, при этом не быть излишне плотным во избежание помех в работе КПП.

Трансмиссия автомобиля

К важным эксплуатационным параметрам трансмиссионной жидкости также следует отнести стойкость к термоокислительной деструкции, низкую токсичность и нейтральность к материалам уплотнителей.

Поставщик надёжных горюче-смазочных материалов

Интернет-магазин OIL2GO является официальным дистрибьютором ведущих мировых производителей автохимии, поэтому в электронном каталоге ресурса представлены исключительно сертифицированные товары, которые всегда доступны для заказа. Ассортиментный ряд трансмиссионных масел включает в себя продукты таких торговых марок, как ARAL, Bardahl, Castrol, Mobil, Shell, Total, Wolver и многих других. Среди них каждый посетитель сайта сможет с лёгкостью подобрать подходящий вариант для обслуживания трансмиссии своего «железного коня».

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