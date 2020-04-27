Высшее образование в государственных и частных ВУЗах Польши

Получение высшего образования в Польше открывает большие возможности для карьерного и личностного роста за границей. В этой стране есть много государственных и частных учебных заведений, а полученный диплом ценится работодателями во многих странах.

О том, сколько стоит обучение в Польше, можно узнать на сайтах, где также есть возможность подать заявку онлайн и получить скидку на первый год учебы без оплаты вступительного взноса.

Особенности получения высшего образования в Польше

Поступить в частные ВУЗы Польши можно без вступительных экзаменов, но обучение, в основном, платное. В государственный университет можно поступить на бесплатный факультет, причем есть гранты и стипендии для студентов.

Стоить отметить, что качество образования не зависит от формы собственности университета. Польский диплом ценится во многих странах, а найти перспективную работу можно за границей.

В большинстве польских учебных заведений есть специальные бюро, работа которых заключается в активной поддержке студентов и оказании помощи в дальнейшем трудоустройстве. С каждым годом количество иностранных студентов только растет, и этому есть ряд объективных причин.

К ним относится большой выбор ВУЗов разной формы собственности, грамотно построенный учебный процесс, доступная стоимость образования, прозрачность условий и фиксированная оплата, а также выгодное сотрудничество польских университетов с партнерами.

Прием абитуриентов в Польше происходит два раза в год, а учеба начинается 1 октября. Польский диплом ценится во многих странах, он полностью соответствует европейским стандартам качества. В университетах Польши работают квалифицированные и опытные преподаватели, ведущие профессора, ученые и др.

Почему иностранные студенты выбирают Польшу?

Почему студенты выбирают Польшу для получения высшего образования можно узнать по ссылке https://www.wsb.pl/russian/, где также представлены лучшие ВУЗы. В университетах студентам не только дают ценный багаж теоретических знаний, но и практические навыки.

Это дает конкурентное преимущество выпускникам в дальнейшем трудоустройстве. Благодаря наличию программ по международному обмену, студенты могут получать опыт в ведущих мировых компаниях и изучать иностранные языки.

Продолжительность обучения на бакалавриате составляет 3 или 3,5 года в зависимости от выбранной специальности, а на магистратуре два года. Каждый студент сможет самостоятельно составить распорядок, учитывая личные потребности, желание подработать и др.

После получения диплома о высшем образовании в Польше, выпускник имеет право на легальное трудоустройство и ПМЖ. Учиться можно на английском или родном языке Польши, при этом студент сам выбирает форму преподавания. Рекомендуется перед поступлением посетить языковые курсы, окончание которых подтверждается сертификатом.

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