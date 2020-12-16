Выбираем долговечные окна и двери

Еще совсем недавно алюминиевые окна считались холодными и непрактичными. Их устанавливали преимущественно в промышленных зданиях, на заводах и фабриках. Благодаря современным технологиям сегодня такие окна используются для остекления фасадов домов, балконов, зимних садов, террас.

Преимущества алюминиевых окон

Конечно, главное их преимущество – это долговечность. Если металлопластиковые окна при надлежащей эксплуатации могут служить 30-40 лет, то алюминиевые – 80-100 лет. Также алюминиевые окна могут быть теплыми и холодными. Холодный профиль подойдет для остекления помещений, которые не отапливаются, естественно цены на такие конструкции ниже. Теплые алюминиевые окна сохраняют тепло, в качестве теплоизолятора используются полиамидные вставки, армированное стекловолокно, разнообразные пористые материалы, которыми заполняют пространство между слоями камеры.

Также алюминиевый профиль является экологичным. Никаких химических испарений и ядовитых выделений в окружающую среду точно не будет. В этом плане они полностью безопасны. А еще, металл не горит.

Открывать алюминиевые окна можно любым способом, что делает их популярными не только в частном строительстве, но и в промышленном.

Алюминиевый профиль можно красить, такие окна идеально впишутся и в современный декор, и в классический. Если вы живете в доме, который является исторической ценностью, старые окна, которые давно исчерпали срок своей службы можно заменить алюминиевыми, естественно, подобрав соответствующий декор и форму.

Ложкой дегтя в бочке меда может быть цена. Да, алюминиевые окна дороже металлопластиковых.

Купить алюминиевые окна на любой вкус и кошелек в Одессе можно, например, в компании Вимарко, которая работает на юге Украины с 2011 года и зарекомендовала себя за это время, как надежный производитель.

Также Вимарко предлагает качественные металлопластиковые двери.

Металлопластиковые двери надежные

Если вы думаете, что пластиковые двери устанавливают только на балконах, то вы глубоко ошибаетесь. Они могут быть межкомнатными и даже входными. Пользуются популярностью такие двери и в офисных учреждениях. Они идеальны для помещений с повышенной влажностью, например, в ванной комнате. Двери из дерева под воздействием влаги быстро выйдут из строя, а пластиковые будут служить долгие годы.

Металлопластиковые двери могут быть двуполые и однополые. Первые предпочтительнее устанавливать на входе, вторые между кабинетами, комнатами.

Межкомнатные и балконные двери изготавливаются практически из такого же профиля, как и окна, а вот входные – это уже совсем другая история. Усиленное армирование рам, качественная фурнитура, противовзломное устройство делают такие двери надежной защитой.

Металлопластиковые конструкции отлично поглощают звуки, являясь отличной шумоизоляцией.

Не менее важна и цена, она более демократична, чем стоимость дверей из дерева.