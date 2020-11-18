Украинская махра – материал, в который влюбится ваше тело

Дом – это место, где должно быть тепло, комфортно, мягко. И первое, что сделает из вашего дома уютную пристань – натуральный халат из махры. Накинуть махровый халат после ванны, укутаться в него ранним прохладным утром или погрузиться после долгого, тяжелого дня – отдельный вид удовольствия, доступный абсолютно каждому.

Махровые халаты славятся прекрасными тактильными ощущениями, гигроскопичностью, воздухопроницаемостью, гипоаллергенностью – можно перечислять без остановки, но по-настоящему изделие оценит лишь тот, кто хоть раз наденет.

Особенности материала

Махровая ткань – плотный природный материал, для которого характерна приятная ворсистая поверхность. Само слово «махра» прижилось в просторечии, а вот официальное название ткани – «фроте», что трактуется с французского как «тертый». Зачастую ткань состоит из хлопка, реже – из льна. С недавних времен в нее начали добавлять натуральный бамбук, что поспособствовало улучшению общего качества, эластичности, долговечности.

Состав махровой ткани бывает как однотипным, так и комбинированным. К примеру, лён + бамбук, хлопок + лён и т. д. Сегодня допустимо разбавлять природное сырье синтетическим, однако его доля не должна превышать 20%. В противном случае махра лишится всех своих ценных характеристик. Небольшая капля синтетики лишь прибавит изделию эластичности, прочности, износостойкости.

Классическая плотность качественной махры – 220-700 г/м. кв., что всегда указано на упаковке изделия. Однако определить ее можно и самостоятельно: проведя по высокоплотному материалу рукой, вы никогда не спровоцируете вмятин и хаотичного расположения нитей. Если же ткань низкого качества, останется некая потрепанность.

Преимущества материала

Решив купить махровый халат, ознакомьтесь со всеми его достоинствами:

Гигроскопичность. Плотная натуральная поверхность, образующая ворс, способствует интенсивному впитыванию воды. Это говорит о том, что из фроте получаются прекрасные банные халаты .

. Гипоаллергенность. Лен, хлопок, бамбук и прочие природные материалы не вызывают раздражения и аллергии.

Антибактериальность. Природные волокна – не самая лучшая среда для грибков, микробов и пылевых клещей.

Экологичность. Качественный фроте не содержит вредоносных токсичных веществ.

Воздухопроницаемость. Это – главная черта всех природных материалов: в холод они согревают, в жару – препятствуют парниковому эффекту. Иными словами, материал дышит, а с ним и ваше тело.

Износостойкость. Купив махровый халат, вы не узнаете, что такое утрата первоначального внешнего вида. Даже после многократных стирок текстиль сохраняет яркость, цвет, мягкость, форму.

Массажный эффект. Волокна переплетены таким образом, что вы получаете легкий массажный эффект, направленный на микроциркуляцию крови, укрепление сосудов и пр. Приятные тактильные ощущения от махры поспособствуют гармонии, спокойствию и хорошему настроению.

Как выбрать и ухаживать

И женский махровый халат, и мужской, и детский подарит настоящее удовольствие, если учесть главные требования:

Искусственных волокон должно быть не более 15-20%.

Плотность качественного изделия колеблется в пределах 350 г/м. кв.

Оптимальная длина ворсинок – 5 мм.

Самым качественным сырьем считается лен и бамбук. По сравнению с хлопком, стоимость такого материала порядком выше.

Выбирая махровый халат, избегайте китайских производителей. В производстве хлопка Китай не силен, импорт минимален, поэтому в качестве замены используется синтетика. Всегда отдавайте предпочтение отечественным, украинским производителям.

Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с биркой – она расскажет о составе изделия и условиях эксплуатации. Это поможет вам ухаживать за вещью грамотно, однако есть и универсальные правила:

Средняя температура стирки фроте – 60 градусов.

Стирать махровые изделия рекомендуется отдельно от вещей с замками, крючками, украшениями. В противном случае метал зацепится за петли ворса и спровоцирует затяжки.

Порошок с трудом выводится с тканей, поэтому лучше оставить выбор за жидкими средствами.

Во время ручной стирки запаситесь большим количеством воды, ведь махра впитывает ее достаточно хорошо.

По своей природе махровый халат не мнется, но, если вы всё же решили его погладить – используйте отпариватель. Глажка испортит внешний вид материала и лишит всех впитывающий свойств.

Отжимая вещь в стиральной машинке, выставляйте режим до 80 об. /мин.

Почему именно халаты украинского производства?

Как показывают наблюдения, всё большим спросом пользуются халаты от украинского производителя. Их успех обоснован, ведь отечественные фабрики способны предложить вам товар европейского качества по не европейским ценам. Кроме того, что вам не придется платить за ненужные издержки, вы получите свой заказ уже через 1-5 дней.

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