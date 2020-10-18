ТОП модных чехлов на смартфоны

Чехол на смартфон – это не просто защитный аксессуар. Он также способен привнести изюминку в ваш образ и подчеркнуть индивидуальность. Именно поэтому производители предлагают чехлы, представлены в широком многообразии дизайнов. Самые модные модели мы собрали в нашей статье.

Милитари

В тренде маскулинность, поэтому мужские предметы гардероба постепенно перебираются в женский. Модницам стоит обратить внимание на чехлы для Huawei p30 lite в стиле милитари. Они могут быть выполнены в цвете хаки или иметь военный принт. В любом случае, такой аксессуар станет главной изюминкой вашего образа.

Пастельные оттенки

Нежным и утонченным натурам понравятся защитные чехлы пастельных оттенков. На пике популярности все зефирные оттенки, мятный и приглушенный лимонный.

Яркий неон

Модным по-прежнему остается чехол Хуавей п смарт плюс яркого неонового цвета. Он, в противовес пастельному чехлу, будет привлекать к себе внимание окружающих. В этом сезоне стоит обратить внимание на оттенки жгучего кайенского перца, насыщенного лайма, фронтовой гортензии.

Деним

Базовая вещь в любом гардеробе – это джинсы. В 2020-м году деним вновь выходит в тренды и покоряет мировые подиумы. Причем производители используют этот материал и его принт не только для пошива одежды, но также для изготовления аксессуаров. Чехлы, которые имеют расцветку денима, выглядят стильно и современно. Они подойдут молодым людям, которые предпочитают стиль кэжуал.

Геометрия

Геометрические узоры смотрятся лаконично, но при этом оригинально. Выбор чехлов с таким принтом очень большой. Можно найти модель с различными геометрическими фигурами — круг, квадрат, ромб, треугольник и так далее.

Нестандартная форма

Поднять себе настроение даже в самый неудачный день можно с помощью чехла необычной формы. Сегодня можно найти чехол, выполненный в виде единорога, плюшевого мишки, флакона духов и флакончика с пилюлями. Вариантов масса, поэтому подобрать неординарный аксессуар не составит труда.

Мех

В холодное время года можно утеплить смартфон при помощи мехового чехла. Мех может быть натуральным или искусственным. Разумеется, натуральные изделия стоят довольно дорого. Используется мех норки, кролика, нутрии и даже куницы.

Чехол из искусственного ворса обойдется на порядок дешевле. Однако он должен выглядеть достаточно стильно. Искусственный мех может имитировать любой окрас, например тигра и леопарда.

Надписи

Оказывается, даже чехол может мотивировать или поднимать настроение. Все зависит от того, какая надпись на нем сделана. Многие производители предлагают чехлы с мотивирующими цитатами и фразами известных деятелей.