ТОП-6 вариантов применения агроткани

Не знаете, как обезопасить свой урожай от пагубного влияния сорняков? Используйте агроткань https://biotol.com.ua/ru/agrotkanyna/ и не оставьте сорной траве ни единого шанса.

Преимущества агроткани

Агроткань, или геотекстиль, очень успешно используется как садоводами-любителями, так и в крупных фермерских и тепличных хозяйствах. Основная ее задача – мульчирование почвы. Основные преимущества агроткани в том, что она не пропускает солнечный свет, потому чаще всего выпускают агроткань именно черного цвета.

Благодаря ультрафиолетовому стабилизатору агроткань не пропускает солнечный свет, и сорняки вовсе не растут под ней. В то же время агроткань отлично пропускает воду, воздух и минеральные добавки, что позволяет земле под ней дышать. Земля под агротканью не преет, не гниет, не сохнет и не трескается даже при длительном отсутствии полива.

Во время дождя или обильного полива земля не раскисает, потому на ваших грядках не появятся лужи. Излишки воды быстро впитываются в грунт. Агроткань препятствует высыханию верхнего слоя почвы, потому ее часто используют на склонах, чтобы предотвратить осыпания.

Благодаря дышащим свойствам агроткани пространство под ней не превращается в парник. Земля под такой тканью прогревается намного быстрее и остывает намного медленнее. Это значит, что вашим растениям будет комфортно и они с удовольствием порадуют вас обильным урожаем.

Отсутствие сорняков исключит использование гербицидов и прочих химикатов. Таким образом, плоды и ягоды будут максимально полезными, вкусными и экологичными. И вам больше не нужно будет проводить долгие часы, выдергивая сорняки и пропалывая грядки.

Состав агроткани

Полипропилен (PP) – материал, из которого изготавливается агроткань. Этот материал прочный и долговечный. Он выгодно отличается от полиэтилена тем, что пропускает воздух. Его плотность намного меньше, зато он более твердый и термостойкий, не подвергается растрескиванию.

Технический полипропилен чувствителен к солнечному свету и кислороду, но благодаря использованию стабилизаторов агроткань совершенно не страдает от солнца и воздуха, так же, как и от высоких иили низких температур и прочих природных факторов. Благодаря специальной обработке полипропилен, который используется в производстве агроткани, не подвергается влиянию минеральных удобрений и различных добавок для растений.

Потому этот материал сможет прослужить вам долгие годы и совершенно нет надобности убирать его на зиму или как-либо за ним ухаживать. Если появилась необходимость – агроткань можно подмести или помыть водой из шланга.

Для чего использовать агроткань

Для клубники Для помидоров Для плодовых деревьев и кустов Для ландшафтного дизайна Для предотвращения осыпания почвы на склонах Для «отдыха» грунта

Очень удобно расстелить агроткань на участке земли, прорезать в ней отверстия и высадить рассаду клубники или помидоров. Рассада вырастет намного быстрее, чем на открытом грунте. Сорняки не пробьются через агроткань и прополка будет отнимать минимум времени и сил.

Агроткань очень хорошо защитит корни молодых деревьев от заморозков весной и поможет сохранить землю вокруг дерева увлажненной и здоровой. Очень неудобно выдергивать бурьян под кустами, особенно под колючими, и агроткань станет отличным выбором в этом случае. Застелите агроткань под кустами и забудьте о сорняках на 5-10 лет.

Также можно поступить и с клумбами. Агроткань можно застелить в розарии, и красивые, благоухающие розовые кусты будут радовать ваш глаз, а сорная трава не сможет испортить внешний вид клумбы. Вы легко сможете украсить клумбы по вашему вкусу, используя, например, декоративную кору или цветной гравий.

В ландшафтном дизайне агроткань часто используется для оформления дорожек. Можно простелить агроткань в месте, где вы хотите разместить дорожку или открытую площадку, и застелить ее по верху циновкой, гравием, плиткой или же любым другим желаемым покрытием. Трава не сможет прорасти сквозь агроткань и на вашем участке будут аккуратные и ухоженные дорожки.

Укрепить склоны и предотвратить их осыпание тоже поможет именно агроткань. Закрепите полотно на участке со склоном и забудьте об осыпании грунта надолго.

Еще одно интересное применение агроткани – если вы решили очистить достаточно большую площадь земли от уже выросших сорняков, а также дать земле отдохнуть пару сезонов. Агроткань можно расстелить прямо поверх травы, спустя некоторое время сорняки перегниют и удобрят землю. Если оставить агроткань на земле – грунт “отдохнет” от растений и в то же время не высохнет и не повредится. Таким методом можно подготовить землю к новому посадочному сезону или просто не позволять участку зарастать сорной травой.

Агроткань от Biotol производится в Турции. При покупке вы получаете качественную долговечную агроткань и 5-летнюю гарантию от производителя.