Топ-5 лучших правил ухода за холодильником

Срок службы холодильника и качество хранения в нем продуктов зависит непосредственно от четкости соблюдения правил ухода за оборудованием. Невзирая на применение инновационных технологий, любая модель нуждается в периодическом размораживании.

Оборудование, предназначенное для хранение продуктов в определенных климатических условиях, характеризуется высокой стоимостью. Неправильный уход чреват поломками и дорогостоящим ремонтом. Соблюдение пяти простых условий поможет избежать многих неприятностей, максимально продлить срок службы.

Правильная установка

Размещать холодильник необходимо на ровной поверхности. Желательно, чтобы он находился на расстоянии не менее 50 см от источников тепла – батарей, каминов и т. д. Важно избегать прямых попаданий солнечных лучей. Не стоит устанавливать оборудование на теплый пол.

Высокие температуры негативно сказываются на пластиковых и резиновых деталях. Уплотнители, резинки, прокладки будут быстрее разрушаться и деформироваться. Со всех сторон нужно оставлять порядка 5 см свободного пространства. Это предупредит перегрев компрессора, вызванный отсутствием циркуляции воздуха.

Своевременный текущий ремонт

Запчасти для холодильников нужно покупать и устанавливать сразу, после обнаружения малейших отклонений в работе. Своевременное устранение мелких неполадок защитит от полного выхода из строя. Доверять замену комплектующих стоит профессионалу.

Необходимость в текущем ремонте обычно вызвана естественным износом. На него не требуются большие расходы. Он может включать в себя также замену охладителя.

Грамотная загрузка

В зависимости от размера камер, холодильник вмещает в себя определенное количество продуктов. Нельзя забивать его так, чтобы контейнеры, пакеты и прочие емкости касались стенок.

Крайне нежелательно хранение без тары, особенно продуктов с сильным запахом. Аромат может сохраняться длительное время после их изъятия. Запрещается размещение горячего и испорченной еды. Предметы, за исключением косметики и лекарств в упаковке, не относящиеся к категории продуктов, хранить в холодильнике не рекомендуется

Размораживание холодильника

При отсутствии системы No Frost размораживать холодильную камеру необходимо не менее двух раз в месяц. В остальных случаях нужно изучать инструкцию производителя, учитывая индивидуальные привычки.

Разморозка должна происходить естественным образом. Нельзя ускорять процесс при помощи пара, удалять лед механическим путем. Это может привести к нарушению герметичности и повреждениям покрытий.

Чистка и мойка

После полного размораживания необходимо тщательно вымыть внутренние и внешние стенки, аккуратно почистить заднюю. В первом случае можно использовать теплую воду с лимонным соком, растворенным мылом или содой. Это поможет избавиться от жира и неприятного запаха. Заднюю поверхность удобно очищать от пыли пылесосом со специальной насадкой.

Важно! Крайне нежелательно долго держать включенный холодильник открытым и часто открывать дверцы.

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