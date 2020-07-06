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Топ-10 фактов об отдыхе в Шарм-эль-Шейхе

Топ-10 фактов об отдыхе в Шарм-эль-Шейхе

Шарм-эль-Шейх — курорт, который обожают туристы из разных стран. Путешественников привлекают местные исторические и культурные объекты, знаменитое арабское гостеприимство, разнообразие отельной базы и, конечно же, самое теплое на планете и славящееся фантастическими подводными красотами Красное море.

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Гостиницы на любой вкус и кошелек

Снова открыты международные перелеты и приобрести туры на курорт Шарм-эль-Шейх могут практически все. Ведь здесь есть не только роскошные пятизвездочные дворцы с бескрайними бассейнами и разбитыми посреди пустыни тропическими парками. В Шарме вы найдете и вполне достойные отели, расположенные на второй линии. Независимо от того, где вы остановитесь, вы сможете наслаждаться чистым и теплым морем, съездить на увлекательные экскурсии. Минздрав включил Египет в список «зеленых» зон в связи с карантином, поэтому при возвращении с отдыха не нужно будет пребывать 14 дней в режиме самоизоляции.

Особенности курорта Шарм-эль-Шейх

подводный мир

Туристическое агентство Coral Travel предлагает множество вариантов путевок в Шарм. Отправляясь на один из лучших египетских курортов, имейте в виду, что:

  1. Возле берегов Шарма расположены самые крупные и яркие коралловые рифы Красного моря. Следовательно, отличные дайвинг и снорклинг гарантированы. Выбирая отель, проверьте, есть ли у его пляжа риф.
  2. Шарм-эль-Шейх состоит из нескольких районов, каждый из которых по-своему красив и интересен. В единое целое их объединяет главная улица Peace Road.
  3. В Шарме работают около двухсот гостиниц. Большинство из них четырех- и пятизвездочные.
  4. Многие гостиничные комплексы довольно устаревшие, отельеры поддерживают их в приемлемом состоянии с помощью косметических ремонтов. Самые новые резорты расположены в районах Набк и Рас-Умм-эль-Сиде. Неплохие варианты несложно найти и в Шаркс-бей.
  5. Большинство песчаных, очищенных от кораллов пляжей ждут курортников в районах Шарм-эль-Майя, Наама-бей.
  6. В некоторых местах море у берега мелкое, могут встречаться водоросли. Тем, кому это категорически не нравится, не стоит выбирать варианты размещения в Набке.
  7. Больше всего развлечений — в районах Хадаба, Наама-бей и Шаркс-бей.
  8. Популярные дайверские точки в районе Шарма — остров Тиран и заповедник Рас-Мохаммад. В отелях работают дайв-центры, где желающих обучают тонкостям погружения в бассейне на территории гостиницы.
  9. Отдыхая в Шарм-эль-Шейхе, грех не увидеть легендарные египетские пирамиды. Приобрести организованную экскурсию лучше у работающего в отеле гида туроператора.
  10. Еще одна обязательная экскурсия — на гору Моисея. Фантастические пейзажи, которые предстанут перед вашими глазами, точно запомнятся на всю жизнь.

Приятных приключений в Шарме!

Пресс-релиз
Пресс-релиз ПРОФИЛЬ

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