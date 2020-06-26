Солнечные коллекторы для отопления: что это, преимущества изделий и их виды

Каждый день на поверхность земли попадает огромное количество лучей солнца. Они могут использоваться в качестве альтернативного источника тепла. Ведь солнечный свет может преобразовываться в энергию, которую люди применяли бы в своих целях.

Для этого можно установить один из видов солнечных коллекторов, представленных на сайте https://modernsys.com.ua/. С его помощью отапливается дом, а также уменьшаются затраты.

Солнечный коллектор, его особенности

Это устройство, благодаря которому энергия солнца преобразовывается в тепло. Таким образом, нагревается теплоноситель. Та вода, которая нагрелась, может использоваться для ГВС, отопления.

Главной деталью системы считается адсорбер. Это пластина, изготовленная из меди. Ее присоединяют к трубопроводу, по которому потом будет циркулировать вода. Снаружи адсорбер имеет покрытие черного цвета, которое обеспечивает максимальное поглощение света. Когда солнце нагревает медную пластину, вода внутри трубки также нагревается. Затем она попадает уже в нужную систему (водоснабжения либо отопления).

Чтобы защитить адсорбер от факторов внешнего типа, его покрывают специальным стеклом. Оно должно быть закаленным. Если оно будет качественным, то и солнечный коллектор будет эффективно работать. Обычное стекло не подойдет, ведь оно не совсем прозрачное и может отражать часть света.

В стекле для гелиоколлектора содержится меньше железа, поэтому оно становится полностью прозрачным. Также присутствуют антибликовые покрытия. Иногда на устройства могут ставить поликарбонат вместо стекла.

Чтобы работа устройства была эффективной, корпус делают герметичным. Это гарантирует отсутствие пыли, влаги между пластиной и стеклом. Ведь они способны рассеивать свет солнца. Еще в данное пространство может попадать инертный газ. А это приведет к тому, что к стеклу от пластины перейдет меньше тепла.

Преимущества солнечных коллекторов

Здесь стоит выделить достоинства применения устройств:

экологичность системы. Если дом отапливается благодаря солнечной энергии, то его можно смело назвать экодомом. Коллектор абсолютно безопасен для людей, окружающей среды. Гелиосистема не выбрасывает в атмосферу никакие вредные вещества;

экономичность. Единственное, что нужно, – потратить деньги на приобретение устройства и проведение монтажных работ. Окупится коллектор за несколько лет. Ведь тогда хозяевам не придется платить большие суммы за отопление, затраты уменьшатся;

пользование теплом на протяжении всего года. Конечно, бывает на улице пасмурная погода, но даже в таком случае земля получает примерно 70% солнечного излучения. То есть система всегда будет функционировать, но при плохой погоде с меньшей теплоотдачей;

доступность. Чтобы установить подобную технику, не требуется никакое разрешение. Нужно лишь пригласить специалиста, который качественно выполнит монтаж;

долговечность изделия. Коллектор может служить на протяжении 15 лет и больше. Поэтому владельцы системы смогут долго наслаждаться бесплатным теплом солнца.

Разновидности коллекторов для отопления

Гелиосистемы бывают разными и имеют свои конструктивные особенности. Стоит более подробно рассмотреть каждый вид устройства.

Плоские

Данный тип довольно распространен, он имеет доступную цену. Но при этом потери тепла здесь будут больше, чем у остальных моделей. Плоские коллекторы содержат плоскостный поглотитель, покрытие из прозрачного стекла, раму (обычно изготавливается из стали либо алюминия), теплоизоляцию.

Такое оборудование представляет собой лист из металла, который окрашен в темный оттенок. Он соединяется с трубами, через которые проходит тепло. Лучи солнца аккумулируются с помощью слоя поглотителя, в результате чего солнечная энергия превращается в тепловую. Последняя потом попадает в жидкость-теплоноситель, из него энергия поступает в солнечный аккумулятор. На поглотитель не воздействуют внешние факторы, поскольку есть специальное покрытие из стекла. Кроме того, оно уменьшает возможные потери тепла, обеспечивая эффект парника. Идентичную функцию выполняет теплоизоляция, которая сделана из минерального волокна.

Вакуумные

Такие коллекторы представлены трубками из стекла, внутри которых размещается отдельное устройство. Именно оно поглощает свет, полученный от солнца. Вакуум считается идеальным вариантом теплоизолятора, поэтому здесь отмечают значительно меньшие потери тепла. Если говорить о способе нагрева устройства, то различают два вида – прямоточные, с косвенной теплопередачей. Первый используется, когда на улице тепло, это в период апрель-сентябрь. Второй может применяться в разные сезоны.

Концентрационные

Солнечные лучи днем имеют угловой ход 120 °С. Это касается всех сезонов кроме зимы. Это угол, когда солнечные коллекторы, находящиеся в неподвижном виде, эффективно работают. Чтобы повысить температуру эксплуатации и получить показатели до 250 °С, можно ввести концентраторы. Это возможно при помощи параболоцилиндрических отражателей, их прокладывают снизу поглощающих элементов.

Они обеспечивают лучшую концентрацию лучей солнца, поэтому их количество на панели увеличится. Чтобы получить высокие показатели температуры, понадобится специальное устройство, с помощью которого можно следить за солнцем. Но в большинстве случаев его применяют в промышленных целях.

Воздушные

Такие коллекторы устанавливают, чтобы нагреть воздух внутри помещения, а также высушить продукцию сельского хозяйства. Здесь стоит отметить естественную конвекцию. Она гарантирует процесс прохождения воздуха через поглотитель. Либо может быть задействован вентилятор. Но в последнем варианте еще дополнительно идет расход энергии на работу самого вентилятора.

Как выбрать коллектор для отопления

Подбирая устройство, важно учитывать определенные моменты. Плоские модели будут отличаться большей прочностью. Но отремонтировать такие изделия будет проблематично. Вся система абсорбции может быть выведена из строя из-за незначительной поломки и тогда нужно будет покупать новую.

Вакуумные варианты известны чувствительностью к внешним факторам, повреждениям. Ведь полые трубы довольно хрупкие. Но в случае наличия поломанной колбы ее просто заменить на новый элемент. Для зимы такая модель будет более эффективной по сравнению с предыдущим вариантом. Ведь здесь отмечают возможность поддержания оптимальной температуры на протяжении длительного времени и нагрев в широком диапазоне.

Показатели производительности вакуумного вида коллектора будут напрямую зависеть от трубок, их размера. Если они будут короткими, то будет вырабатываться меньше тепловой энергии. Рекомендуют брать систему, где содержится несколько колб, ширина которых равняется 6 см, а длина – 2 м. Чтобы внутри колбы проводился эффективный термогенез, должна присутствовать специальная вставка.

Что касается воздушных моделей, то их конструкция довольно простая, они не нуждаются в частом ремонте, могут легко выдерживать низкие температуры. По сроку службы они более долговечны. Но не могут сильно нагревать помещение.

Делая выбор, еще важно сделать расчет коллектора. Для этого понадобится специалист, который разбирается в устройствах и знает их особенности.

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