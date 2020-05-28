Смеситель для умывальника в интернет-магазине КТУ по доступной цене

Смеситель для умывальника является не только необходимой в быту вещью, но и украшением ванной комнаты.

На современном рынке можно приобрести самые разнообразные модели, отличающиеся конструкцией, цветом и покрытием. Удобный и красивый смеситель для умывальника сделает мытье рук комфортной и приятной процедурой.

Качественный кран для раковины должен сочетать в себе надежность, удобство и внешний привлекательный вид. Вдвойне приятнее, когда его стоимость доступная. Именно данную комбинацию вы найдете в интернет-магазине «Комфорт Тепло Уют». Перейдя по ссылке https://kty.com.ua/smesiteli-dlya-umivalnika/ на наш сайт, вы найдете широкое разнообразие моделей смесителей для умывальника по низким ценам. На весь товар предоставляем гарантию и сервисное обслуживание.

Разновидности смесителей для умывальника

Выбирая смеситель для раковины необходимо учитывать, что модели отличаются по виду излива:

короткий – монолитные краны, не имеющие крепления излива к корпусу. Оптимальный вариант для небольших умывальников;

поворотный – решение подойдет в том случае, если есть необходимость периодически убирать носик крана;

высокий или длинный – такая модель выбирается в зависимости от удобства дальнейшей эксплуатации и подойдет для умывальника с большой глубиной.

Различают смесители для раковин, также и по способу управления:

однорычажные – оснащаются одним вентилем, управлять можно с помощью одной руки;



двухрычажные – данная конструкция характерна для смесителей с классическим дизайном или ретро. Такой кран управляется более точно;

сенсорные – позволяют обеспечивать подачу воды порционно, то есть столько, сколько действительно требуется. При этом рычаг управления здесь не предусмотрен.



Смесители для умывальника в нашем интернет-магазине «КТУ» вы найдете в огромном ассортименте. Наш каталог наполнен не только недорогими вышеперечисленными моделями, но и есть варианты, отличающиеся по способу монтажа:

на умывальник;

обычный;

скрытый;

под мойку.

Кроме того, мы предлагаем краны, выполненные из различных высококачественных материалов. У нас можно купить смесители для умывальника из латуни, нержавеющей стали, силумина, в том числе в сочетании с пластиком.

Лучшая возможность выбрать качественный смеситель для умывальника

Покупая в интернет-магазине «КТУ» смеситель на раковину, вы можете быть уверены в его высоком качестве при очень демократичной цене. Поскольку, мы напрямую сотрудничаем только с лучшими производителями.

Доставку смесителей для умывальника обеспечиваем по всей Украине с отправкой товара в день заказа или на следующий. Также, предлагаем самовывоз с наших складов в городах Киев и Днепр, где всегда в наличии есть около 30% популярных позиций. Товар у нас могут заказывать и предприятия, которым необходимо начисление НДС, но тогда стоимость возрастает на 20 – 23%. Для постоянных клиентов действуют выгодные скидки.

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