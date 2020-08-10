Шоппинг в США: миф или реальность?

Интернет-магазины стали неотъемлемой частью жизни любого украинца: в них покупают мебель, игрушки, косметику, технику, одежду и множество других товаров. Изучая современный рынок, покупатели нередко обращаются к предложениям зарубежных компаний и магазинов. Конечно, пальма первенства в этом аспекте принадлежит Китаю, поскольку прямая доставка давно налажена, а цены позволяют хорошо сэкономить на покупке.

Однако в последнее время клиенты обращают внимание и на американские интернет-порталы, что связано с более высоким качеством предложений и при этом с доступной ценой. Замечено, что брендовые вещи, гаджеты и прочие товары можно купить в несколько раз дешевле, чем в Украине, и быть уверенным в том, что покупается именно оригинальное изделие.

Особенности работы интернет-магазинов в США

Принцип работы американских порталов практически ничем не отличается от украинских. Многие такие магазины представляют собой гигантские супермаркеты, где можно найти абсолютно все и даже больше. Единственная загвоздка состоит в отсутствии русского интерфейса, что вынуждает пользователя вести переговоры с продавцом и изучать товар только на английском или другом иностранном языке. Кроме того, для оформления заказа необходим американский адрес, куда будет отправлена посылка. Подобные затруднения часто становятся причиной отказа от выгодной покупки. Между тем, не стоит спешить отказываться, поскольку все проблемы сегодня решаемы – о том, как с ними справиться, будет рассказано далее.

На американских сайтах клиенты могут купить как современные, так и коллекционные изделия по очень выгодной стоимости. Высокий уровень конкуренции, борьба за покупателя и за популярность отдельных брендов приводит к тому, что многие продавцы снижают цены до 70% от изначальной суммы, позволяя покупателю приобретать дорогие вещи практически за копейки. Принимая во внимание дополнительные расходы, связанные с доставкой и оплатой госпошлин на таможне, можно с уверенностью утверждать, что покупки в США обойдутся значительно дешевле, чем аналогичный шоппинг в Украине.

Особенности доставки

Сегодня доставка из США в Украину не просто возможна, но и доступна каждому покупателю. Перевозить грузы на такое дальнее расстояние помогает опытный посредник – компания USAinUA, на счету которой тысячи удачно перевезенных посылок. Фирма предлагает свои услуги всем без исключения клиентам, помогает оформить заказ и решить бумажные вопросы на таможне, предоставляет всю необходимую информацию о состоянии и местонахождении посылки, обеспечивает круглосуточные консультации.

Благодаря работе посредника вы получаете возможность покупать качественные вещи и не переплачивать за них, оставаясь в выгоде даже со всеми дополнительными расходами. Сотрудничество с USAinUA позволяет даже неопытному пользователю получить выбранную покупку в кратчайшие сроки без переплат и задержек.