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Шопинг в Польше: на что потратить свои деньги

Шопинг в Польше: на что потратить свои деньги

Зачем тратить время на походы по магазинам в поисках одежды или техники для дома, если все, что нужно, можно купить в Интернет-магазинах. А сэкономленное время провести с родными.

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В последнее время среди потребителей популярностью пользуются товары из Польши. Все дело в том, что эта страна входит в Европейский Союз, а значит товары, которые поставляются на рынок отвечают европейским стандартам и имеют хорошее качество. Не могут не порадовать и цены. Польские бренды еще не настолько раскручены и популярны в мире, чтобы делать огромные наценки, но по качеству они ничем не уступают разрекламированным маркам. Чтобы убедиться в этом, вам нужно всего лишь набрать товары из Польши опт и заказать.

Шопинг

Что можно купить онлайн

Это идеальный вариант не только для владельцев магазинов или торговых точек, но и обыкновенных потребителей, которые с помощью оптового заказа могут сэкономить свои деньги.

Итак, что можно заказать в Польше? Да, все, что вашей душе угодно. Это:

  • косметика и парфюмы;
  • одежда;
  • обувь;
  • электротовары;
  • спорттовары;
  • запчасти для авто;
  • детские товары;
  • изделия из кожи.

Натуральная косметика

косметика

Что касается косметики. Польские производители стараются изготавливать ее на основе натуральных ингредиентов, причем цены достаточно демократичные, а состав ухаживающего продукта понравится даже самому притязательному покупателю. Заслуживают внимания такие марки, как АА Cosmetics, гданьская Ziaja, Oceanic, Lirene, Eko Linea Ava, Organique и другие.

Нельзя не вспомнить известную еще в советские времена торговую марку Pani Walewska. Духи этой марки и кремы были просто на вес золота, все модницы старались их заполучить. Кстати, Pani Walewska и сейчас пользуется спросом. Парфюмы в милых флакончиках придутся по вкусу и любительницам винтажных духов, и тем, кто любит современные ароматы.

Тотальные распродажи

Шопинг

Также в Польше можно купить качественные детские вещи, которые гораздо дешевле, чем в Украине. Это касается и детского питания, и подгузников. Не могут не порадовать и скидки. Они в Польше, как и во всех европейских странах, проводятся два раза в год: летом (с июня по август) и зимой (с первых чисел января и до середины февраля). Это касается тотальных распродаж со скидками в 50-70%. Также предусмотрены распродажи в конце каждого сезона, то есть в последние недели зимы можно купить теплые вещи по смешным ценам. Есть и ночные распродажи.

Если вы думаете, что в Польше можно купить одежду исключительно местных производителей и торговых марок, то вы глубоко ошибаетесь. В Интернет-магазинах представлены все мировые бренды по очень заманчивым ценам.

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