Що змінилося в роботі Prozorro Market з початку карантину

Як епідемія коронавірусу вплинула на Prozorro Market та наскільки змінилися попит і пропозиція у категоріях медичних матеріалів і фармацевтичної продукції? Про це розповів директор із розвитку бізнесу ДП «Медичні закупівлі України» Євген Сільверстов.

Що змінилося в роботі Prozorro Market?

Хоча електронні каталоги державного онлайн-магазину і є зручним інструментом пошуку замовників та постачальників, кожному підприємцю спочатку необхідно внести свої товари в базу та пройти кваліфікацію. На це потрібен деякий час та зусилля, тому багато хто не готовий цим займатися. З початку карантину, коли попит на медичні товари стрімко виріс і значно перевищував пропозицію, було важко швидко вирівняти ситуацію. Команда ДП «Медичні закупівлі України» робила все можливе, щоб заохотити до е-каталогів якомога більше постачальників, але зіткнулася з такими труднощами:

Замовники потребували товарів, яких не було в каталогах Прозорро Маркет. Щоб хоч якось допомогти, їм давали прямі контакти постачальників. Постачальники були більше зацікавлені працювати з замовниками напряму, оскільки так вони одразу отримували оплату за свій товар.

Зараз ситуація стабілізується. Все більше постачальників розуміють, що колись попит на товари індивідуального захисту зменшиться, і вигідніше уже зараз шукати постійних замовників.

Як карантин вплинув на кількість постачальників продукції?

Сьогодні багато підприємців перепрофілюються на виробництво товарів з високим попитом. Наприклад, виробники хімічних засобів для прибирання почали випускати антисептики, виробники одягу — маски, виробники військової форми — костюми хімзахисту. Один виробник дитячих іграшок почав виробляти пластикові щитки для обличчя.

Все більше постачальників цікавляться темою державних аукціонів та приходять на Prozorro Market. Долучаються до е-каталогів і виробники, які тільки вийшли на ринок, і ті підприємці, хто раніше продавав свої товари через інші канали збуту. Можна сказати, що за період карантину, у порівнянні з минулими місяцями, кількість пропозицій значно зросла. Лише за квітень у каталогах було створено 18 нових категорій з медичними товарами та пройшли кваліфікацію 36 нових постачальників таких товарів — тепер у Prozorro Market їх 97.

Як Prozorro Market шукає нових постачальників?

ДП «Медичні закупівлі» співпрацює з BI Prozorro та шукає постачальників серед тих, хто вже брав участь у закупівлях медичних товарів. В базі є їхні контакти, за якими можна зателефонувати або надіслати лист-запрошення. Часто підприємці долучаються самі. Популярність майданчика поступово зростає, і люди розуміють, наскільки зручно продавати товари через е-каталоги.

Зацікавлені у співробітництві та участі в аукціонах Прозоро і закордонні компанії — виробники медичних товарів. Але державні українські заклади (лікарні, департаменти охорони здоров’я тощо) не мають права укладати міжнародні контракти та розраховуватися валютою. Тому такі компанії повинні працювати через українського представника або реєструвати юридичну особу в Україні.

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