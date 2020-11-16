С сапогами Norfin все ваши зимние спортивные планы и хобби осуществимы

Зимний вариант сапог от Норфин — это легкие и, главное, комфортные модели, изготовленные из комбинированных материалов только высокого качества.

Компания Norfin, общепризнанный производитель высококачественной теплой обуви и одежды, предоставляет всем активным туристам, рыболовам и обычным пользователям достаточно обширный ассортимент оригинальных изделий. Фирменная обувь от этой компании гарантированно обеспечивает высокий уровень комфорта и удобства во время рыбной ловли, занятий спортом, путешествий либо же просто активных прогулок.

Зимний вариант сапог от Норфин https://norfin.com.ua/sapogi-zimnie/ — это легкие и, главное, комфортные модели, изготовленные из комбинированных материалов только высокого качества. Верхняя часть такой обуви произведена из непромокаемого сырья, а для нижней части применяется легкий компонент EVA, который обеспечивает отменные показатели обтекаемости. Вдобавок, для повышения комфорта при ходьбе, в области лодыжек предусмотрен специальный фиксатор, а в верхней части голени есть затяжки. В определенных образцах обуви (для рыбаков) продуманы специальные карманчики для удобного размещения снастей.

Отличительные особенности и характеристика зимней обуви Норфин

К списку многочисленных достоинств таких зимних сапог причисляют:

современные инновационные производственные материалы;

долговечность и обеспечение повышенной безопасности и комфорта;

прочные подошвы;

способность выдерживать в динамике очень низкие температурные показатели — до -50ºС;

наличие вкладышей для термоизоляции;

высококачественную защиту от нежелательного скольжения на льду;

достаточно широкий выбор оригинальных моделей обуви по недорогой цене;

модный дизайн и большой размерный ряд;

наличие на каждую отдельную позицию обязательной гарантии;

все модели сертифицированы и соответствуют всем, установленным в Европе, стандартам качества.

Благодаря использованию прочной противоскользящей платформы данная обувь предупреждает возникновение каких-либо падений или серьезных травм, которые нередко могут случаться во время зимних занятий спортом, быстрых прогулок, рыбалки либо же других хобби.

Широкая размерная линейка сапог Norfin позволяет покупателю быстро подобрать себе самый оптимальный вариант. В подростковой коллекции имеется супинатор, обеспечивающий правильное формирование растущей стопы во время бега и ходьбы.

Особый акцент на качество: о материале EVA

EVA (этиленвинилацетат или вспененная резина) относится к синтетическим полимерным материалам, которые устойчивы к действию кислот, щелочей, нефтепродуктов, морской воды. Благодаря пористости структуры, которая образована большим количеством маленьких пузырьков воздуха, материалу свойственны значительные теплоизоляционные свойства.

Малый вес – одно из неоспоримых достоинств сапог из EVA. По сравнению с аналогами из резины либо же ПВХ они легче на 30-40%.

В зимнюю пору под толстым слоем снега на льду, не зависимо от условий погоды (то ли оттепель, то ли мороз), почти всегда присутствует вода, которая поступает из просверленных рыболовами лунок и большого количества трещин во льду. Чем слой снега толще, тем больше он давит на лед и происходит большее скопление воды. По этой причине для рыбалки в это время года необходима именно водонепроницаемая обувь. И сапоги Норфин, произведенные из материала EVA – самый оптимальный вариант. Они на 100% водонепроницаемы, так как изготавливаются путем цельного формирования и у них нет швов.

Обувь для зимы из материала EVA отличается высокой степенью эластичности, которая не меняется даже при сильно пониженных температурах. Данный материал обладает и прочими практичными физико-механическими свойствами. В местах, подверженных постоянной деформации, такая резина не растрескивается и не ломается, а ее износостойкость примерно в 2-3 раза выше, чем у аналогичной обуви из ПВХ. Подошва, при длительном сроке эксплуатации практически не стирается ни об землю, ни об асфальтное покрытие.

Поскольку EVA – это хорошо амортизирующий материал, то в процессе носки сапог, изготовленных из него, ноги устают намного меньше (по сравнению с обычной резиной или ПВХ), а передвигаться в них удобно и достаточно приятно.

Где приобрести

Осуществить заказ высококачественных сапог от латвийского проверенного бренда Норфин можно на сайте norfin.com.ua. Менеджеры предоставят более подробную информацию о данной продукции, помогут определиться с выбором, расскажут о вариантах оплаты и доставки.