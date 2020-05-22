Регистрация ТМ и защита прав владельцев

Если ваш бизнес нуждается в расширении, вы собираетесь выходить на рынок с уникальным продуктом или фирменными товарами, то следует провести регистрацию собственной торговой марки в соответствии со всеми правилами и стандартами.
Быстро и без лишних затрат зарегистрировать ТМ Wise-Group поможет каждому клиенту, который ценит свое время и финансовую стабильность.
Опытные специалисты компании Wise-Group справятся с задачей различной сложности, предложив оптимальное решение. Грамотная регистрация оригинального торгового знака послужит стартом успешного бизнеса, позволит повысить узнаваемость и стоимость бренда, определит ваши права как владельца на уникальное название, а также обеспечит защиту от контрафактной продукции.
Что нужно знать про регистрацию торговой марки?
Эксперты рекомендуют осуществлять регистрацию ТМ еще до того, как товары или фирменная продукция будут представлены и запущены на рынок (в сферу услуг). Основные преимущества наличия зарегистрированного торгового знака следующие:
- появление исключительного права на использование ТМ;
- юридическая защита товаров, продукции от нарушения прав интеллектуальной собственности;
- повышение узнаваемости и стоимости бренда, фирменных изделий, услуг;
- возможность получения престижного UA домена;
- возможность выгодной продажи франшизы для получения дополнительной прибыли.
Документы, которые требуются для регистрации ТМ
При поручении оформления регистрации представителям Wise-Group, понадобится доверенность с нотариальным заверением. Также пакет стандартных документов включает:
- прошение, направляемое в Институт промышленной собственности;
- сведения о бизнесмене (заявителе) с указанием ФИО, адреса;
- изображение торгового знака в высоком качестве;
- подробный перечень видов бизнеса, услуг, товаров, разделенных на соответствующие категории.
Как проходит регистрация ТМ?
Этапы, которые входят в процесс официальной регистрации торговой марки, это:
- выбор типа, класса торгового знака;
- осуществление предварительного поиска соответствий в базе данных;
- подготовка всех документов, оплата госпошлин, сборов;
- публикация, выдача документов, подтверждающих успешную регистрацию.
Цена и сроки регистрации ТМ
Стоимость процедуры регистрации торговых марок зависит от таких факторов:
- тип марки (изображение, словесная, объемная, комбинированная);
- цветная или черно-белая;
- срок регистрации (стандартный, ускоренный);
- количество классов МКТУ;
- число заявителей, которые указаны в заявке.
Если вы заказываете стандартную регистрацию, то она продлится до 20 месяцев. При ускоренном процессе понадобится до 8 месяцев.
Почему стоит доверить регистрацию ТМ Wise-Group?
Многие клиенты выбирают сотрудничество с компанией Wise-Group по таким причинам:
- комплексный сервис с индивидуальным подходом;
- гарантия успешного результата;
- доступные цены.
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