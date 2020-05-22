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Регистрация ТМ и защита прав владельцев

Регистрация ТМ и защита прав владельцев

Если ваш бизнес нуждается в расширении, вы собираетесь выходить на рынок с уникальным продуктом или фирменными товарами, то следует провести регистрацию собственной торговой марки в соответствии со всеми правилами и стандартами.

Быстро и без лишних затрат зарегистрировать ТМ Wise-Group поможет каждому клиенту, который ценит свое время и финансовую стабильность.

Опытные специалисты компании Wise-Group справятся с задачей различной сложности, предложив оптимальное решение. Грамотная регистрация оригинального торгового знака послужит стартом успешного бизнеса, позволит повысить узнаваемость и стоимость бренда, определит ваши права как владельца на уникальное название, а также обеспечит защиту от контрафактной продукции.

Что нужно знать про регистрацию торговой марки?

Эксперты рекомендуют осуществлять регистрацию ТМ еще до того, как товары или фирменная продукция будут представлены и запущены на рынок (в сферу услуг). Основные преимущества наличия зарегистрированного торгового знака следующие:

  • появление исключительного права на использование ТМ;
  • юридическая защита товаров, продукции от нарушения прав интеллектуальной собственности;
  • повышение узнаваемости и стоимости бренда, фирменных изделий, услуг;
  • возможность получения престижного UA домена;
  • возможность выгодной продажи франшизы для получения дополнительной прибыли.

Документы, которые требуются для регистрации ТМ

При поручении оформления регистрации представителям Wise-Group, понадобится доверенность с нотариальным заверением. Также пакет стандартных документов включает:

  • прошение, направляемое в Институт промышленной собственности;
  • сведения о бизнесмене (заявителе) с указанием ФИО, адреса;
  • изображение торгового знака в высоком качестве;
  • подробный перечень видов бизнеса, услуг, товаров, разделенных на соответствующие категории.

Как проходит регистрация ТМ?

Этапы, которые входят в процесс официальной регистрации торговой марки, это:

  • выбор типа, класса торгового знака;
  • осуществление предварительного поиска соответствий в базе данных;
  • подготовка всех документов, оплата госпошлин, сборов;
  • публикация, выдача документов, подтверждающих успешную регистрацию.

Цена и сроки регистрации ТМ

Стоимость процедуры регистрации торговых марок зависит от таких факторов:

  • тип марки (изображение, словесная, объемная, комбинированная);
  • цветная или черно-белая;
  • срок регистрации (стандартный, ускоренный);
  • количество классов МКТУ;
  • число заявителей, которые указаны в заявке.

Если вы заказываете стандартную регистрацию, то она продлится до 20 месяцев. При ускоренном процессе понадобится до 8 месяцев.

Почему стоит доверить регистрацию ТМ Wise-Group?

Многие клиенты выбирают сотрудничество с компанией Wise-Group по таким причинам:

  • комплексный сервис с индивидуальным подходом;
  • гарантия успешного результата;
  • доступные цены.

Заказать регистрацию ТМ в Wise-Group вы можете онлайн или по телефону.

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