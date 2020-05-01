Приданое для малыша первых месяцев жизни: о чем не забыть молодым родителям

В вашей семье ожидается пополнение? Самое время позаботиться о приданом для малыша и купить одежду для новорожденных.
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Одежда для малышей: составляем перечень необходимых покупок
Вещи, которые необходимо купить для детей до года:
- это набор из нескольких пеленок из х/б и фланели на лето и зиму;
- комплект чепчиков и распашонок;
- удобные ползунки с креплением на лямках или на резинке;
- распашонки.
Для прохладных дней также нужна соответствующая одежда для грудничков:
- теплая шапочка;
- удобные модели кофт под комбинезон;
- сам комбинезон (причем в гардеробе желательно иметь и тонкий комбинезон и сделанный из более плотных материалов);
- несколько пар носочков.
Также в числе важных приобретений — конверт с закрытой спинкой, в котором малыш будет защищен от переохлаждения.
Одежда для грудничков и аксессуары для самых маленьких должны быть пошиты из гипоаллергенных материалов, допускающих частую стирку. Кожа малышей очень восприимчива к качеству ткани и красителям.
Еще один важный момент, на который стоит обращать внимание — аккуратность швов, продуманный фасон и отсутствие большого количества кнопок и пуговиц. Одежда с грубыми строчками, непродуманными фасонами и избытком фурнитуры может мешать новорожденному во время прогулок или сна.
Несколько полезных советов для молодых родителей
Чтобы не переплачивать и не оказаться перед необходимостью срочно бежать за «забытой» вещью, возьмите на вооружение следующие рекомендации:
- Одежда для новорожденных не должна покупаться на вырост: ребенок развивается очень быстро, и часть предметов может остаться невостребованной. Поэтому не стоит выкидывать деньги на ветер (даже если вещи стоят недорого).
- Отдайте предпочтение детским наборам одежды на каждый сезон года: в них есть все необходимое для ношения, а заказать гардероб в комплекте проще и дешевле, чем подбор и покупка каждого предмета по отдельности.
- Не стоит ориентироваться на экономию: одежда для младенцев и другие необходимые аксессуары могут иметь приемлемую стоимость, но вряд ли будут слишком дешевы.
Интернет-магазин «На дiток»: все самое нужное на первые месяцы счастливого детства!