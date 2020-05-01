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Приданое для малыша первых месяцев жизни: о чем не забыть молодым родителям

Приданое для малыша первых месяцев жизни: о чем не забыть молодым родителям

В вашей семье ожидается пополнение? Самое время позаботиться о приданом для малыша и купить одежду для новорожденных.

Специалисты интернет-магазина «На дiток», который осуществляет доставку по всей Украине, уже собрали все необходимое в специальном разделе https://naditok.com.ua/malish и готовы рассказать на какие товары для крохи следует обратить особое внимание.

Одежда для малышей: составляем перечень необходимых покупок

Вещи, которые необходимо купить для детей до года:

  • это набор из нескольких пеленок из х/б и фланели на лето и зиму;
  • комплект чепчиков и распашонок;
  • удобные ползунки с креплением на лямках или на резинке;
  • распашонки.

Для прохладных дней также нужна соответствующая одежда для грудничков:

  • теплая шапочка;
  • удобные модели кофт под комбинезон;
  • сам комбинезон (причем в гардеробе желательно иметь и тонкий комбинезон и сделанный из более плотных материалов);
  • несколько пар носочков.

Также в числе важных приобретений — конверт с закрытой спинкой, в котором малыш будет защищен от переохлаждения.

Одежда для грудничков и аксессуары для самых маленьких должны быть пошиты из гипоаллергенных материалов, допускающих частую стирку. Кожа малышей очень восприимчива к качеству ткани и красителям.

Еще один важный момент, на который стоит обращать внимание — аккуратность швов, продуманный фасон и отсутствие большого количества кнопок и пуговиц. Одежда с грубыми строчками, непродуманными фасонами и избытком фурнитуры может мешать новорожденному во время прогулок или сна.

интернет-магазина «На дiток»

Несколько полезных советов для молодых родителей

Чтобы не переплачивать и не оказаться перед необходимостью срочно бежать за «забытой» вещью, возьмите на вооружение следующие рекомендации:

  • Одежда для новорожденных не должна покупаться на вырост: ребенок развивается очень быстро, и часть предметов может остаться невостребованной. Поэтому не стоит выкидывать деньги на ветер (даже если вещи стоят недорого).
  • Отдайте предпочтение детским наборам одежды на каждый сезон года: в них есть все необходимое для ношения, а заказать гардероб в комплекте проще и дешевле, чем подбор и покупка каждого предмета по отдельности.
  • Не стоит ориентироваться на экономию: одежда для младенцев и другие необходимые аксессуары могут иметь приемлемую стоимость, но вряд ли будут слишком дешевы.

Интернет-магазин «На дiток»: все самое нужное на первые месяцы счастливого детства!

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