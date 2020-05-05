Предназначение и конструкция лопаты-отвала к трактору

В отличие от большинства других видов навесных орудий для тракторов, отвал предназначен не для посадки или выращивания сельхозкультур, а для ухода за придомовой территорией.

Многие владельцы частной недвижимости стремятся содержать территорию возле своего дома чистой и ухоженной. Лопата-отвал для трактора – конструкция, без которой не получится навести порядок на крупном участке. Она значительно ускорит работу на улице, сэкономив силы своего владельца.

Где используется отвал для трактора?

Главная задача этой конструкции – очистка придомовой территории и прилегающей к дому проезжей части от толстого слоя снежных масс и глыб льда.

Лопата-отвал к трактору также активно эксплуатируется для очистки территории от строительного мусора. Эта конструкция часто устанавливается на машины, работающие в коммунальных предприятиях.

Устройство лопаты-отвала

Оборудование для очистки территории выделяется простой конструкцией. В ее основе лежит прочный кронштейн. Он необходим для жесткого крепления лопаты к передней части рамы сельхозагрегата. К кронштейну при помощи шарниров крепятся механизмы поворота и подъема отвала. Они также удерживают лопату. Для этого в ее конструкции предусмотрены дополнительные шарниры.

В нижней кромке отвала предусмотрена резиновая полоска, которая препятствует царапанию покрытия и защищает его от разрушения.

Популярные модели лопат для тракторов

Современный рынок способен предложить большое количество моделей отвалов к сельхозмашинам. Среди самых популярных из них нужно выделить:

лопата для МТЗ ВТ-250 – конструкция с шириной захвата 2,5 м. Орудие сделано из металла толщиной 3 мм. Для его крепления изготовитель использует профильную трубу с размерами 6x8x3 мм;

задний отвал на ВТЗ-180 – эта лопата захватывает полосу шириной 1,8 м. Высота модели составляет 60 см. При работе она способна поворачиваться на 180°;

лопата для ОТ-180 – средняя по размерам конструкция с шириной захвата 1,8 м и высотой 60 см. В нижней ее части предусмотрено резиновое полотно толщиной 15 мм.

Каждая из этих лопат-отвалов предназначена для агрегатирования на сельхозмашины мощностью 15-25 л. с.

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Для оформления заказа нужно выбрать модель оборудования и указать адрес для ее доставки по стране.

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