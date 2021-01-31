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Почему стоит побывать на Кинбурнской косе

Почему стоит побывать на Кинбурнской косе

Кинбурнскую косу называют украинскими Мальдивами и не зря. Это настоящий райский уголок, который сразу же влюбляет в себя нетронутой природой, экологически чистой средой, лазурными пляжами с белым песком, сосновыми лесами и ароматом степных трав.

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Если вы устали от городской суеты, постоянного шума, вам хочется уединения с природой, выбирайте Кинбурнскую косу и ваш отдых будет незабываемым.

Многие считают, что Кинбурн – это только море, да оно здесь волшебное, но есть и другие достопримичательности Кинбурнской Косы, о которых мы сегодня и поговорим.

Пресные и соленые озера

Кинбурн – это почти 150 пресных и соленых озер, кстати последние являются настоящими здравницами для тех, кто хочет поправить здоровье с помощью целебных грязей и белой глины. Особенно они полезны людям, страдающим от остеохондроза. Ученые уверяют, что лечебный эффект от купания в таких озерах ничем не уступает процедурам в Мертвом море.

Но если вы совершенно здоровы, грязь и белая глина, нанесенные тонким слоем на тело, заменят походы на косметологические процедуры. Кожа после таких обмываний становится нежной как у ребенка.

Озера мелководные, плескаться в их воде можно и взрослым, и детям. Конечно, есть определенные правила пребывания в такой воде, медики советуют ограничиваться 15-20 минутами, а потом делать перерыв.

Кинбурнская коса

Край диких орхидей

Кинбурнская коса – это не только море, но и почти 60 га диких орхидей. Зрелище просто невероятное. Когда цветут орхидеи, создается впечатление будто кто-то застелил огромный ковер с яркими фиолетовыми цветами. Здесь представлены 5 видов этого уникального растения, которые занесены в Красную книгу Украины.

Зацветают степные орхидеи в начале мая и продолжается это буйство красок еще несколько недель.

Для тихого отдыха

Кинбурнская коса находится в Николаевской области между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем, благодаря чему создается необыкновенный микроклимат. Для отдыха на море на Кинбурн лучше приезжать с июня по сентябрь. Вода в сезон прогревается до +22 градусов. Из-за того, что песок белый, она настолько прозрачная и чистая, что хочется остаться в этом благодатном крае навсегда. Кинбурнская коса – для тех, кто не любит шумных тусовок, громкой музыки, здесь другие ценности: шум моря, шелковистый песок и воздух, словно травяной чай, которым нельзя надышаться.

А еще, Кинбурн – рай для грибников, под соснами прячутся маслята и белые грибы. Направляясь на тихую охоту, обязательно возьмите с собой не только большую корзину, но и фотоаппарат, который поможет запечатлеть волшебные кадры могучего леса.

Как видите, Кинбурн – это не только море!

Кинбурнская коса

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