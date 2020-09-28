Почему цена на продукцию Apple постоянно растет?

Пользователи возмущены повышением цены на продукцию от Apple. К тому же с каждым годом тенденция только увеличивается.

Эксперты считают, что за новый оригинальный iPhone 12 PRO Max придется отдать порядка 12500 долларов США. Попробуем разобраться, почему же яблочные гаджеты стоят так дорого.

Отсутствие конкурентов

Вся новая продукция, в том числе и умные смарт-часы Apple Watch 6 от всемирно известной компании, стоит безумных денег. И первой причиной этого обстоятельства называют то, что у Apple просто нет конкурентов.

В годы начала деятельности соперник все же имелся: Samsung. Но это было так давно, что об этом забыли.

К тому же, Apple не оставляет ни одного шанса, тем, кто за ним пытается угнаться. Новые разработки становятся сенсацией.

Айфоны от яблочной компании превратились в некий культ, знак богатства, статуса и успеха. Недаром экономисты говорят, что никогда не выйдут из моды:

алмазы;

золото;

айфоны Apple.

Так ли это будет на самом деле покажет только время. Возможно, с появлением достойного конкурента, цены снизятся. Но перестанет ли нас интересовать продукция компании?

Фанаты

Apple собрала целую армию фанатов. Они идут на все, чтобы получить очередной новый гаджет. Сформировалась даже особая культура, прославляющая компанию.

Поклонники готовы заплатить любую цену, чтобы стать обладателем нового айфона. Их можно сравнить с фанатами певцов. Те ведь тоже отдают любые деньги, чтобы стать обладателем личной вещи звезды или попасть на концерт.

Инновации

Компания вкладывает большие средства, чтобы проводить как можно больше исследований. Содержание головного офиса обходится в 5 миллиардов долларов. Добавим сюда же содержание дизайнеров, рекламщиков, лабораторий и т.д. За все это кто-то должен платить. И, конечно, это фанаты яблочного магната.

Маркетинг

Содержание сотрудников, маркетинговые мероприятия, открытия новых витрин – также оплачиваются из карманов покупателей. Так делает любая компания. Презентация нового гаджета обходится в миллионы долларов. Результат – конечная цена новейшего гаджета.

Результат

А итог всего этого мы видим, когда идем на презентацию нового гаджета. К тому же не будет забывать о том, что детали для электроники также стоят денег.

Более того, при создании айфонов используются редкие породы металлов. Добывают их на территории Китая.

Тут Apple решила схитрить и сэкономить собственные деньги. Чтобы не экспортировать ценные металлы, руководство компании организовала сборку гаджетов на китайских заводах.

Кстати, оплата сотрудников здесь обходится дешевле. Ни один уважающий себя американец не согласился бы работать за такие деньги. (рабочий завода получает в среднем 300-400 долларов).

Что делать?

Ситуация с новинками от Apple доходит до абсурда. В погоне за модой люди готовы закладывать последнее, брать кредиты и продавать ценности, лишь бы стать обладателем последней разработки.

Прежде всего стоит помнить о том, что мода – это всего лишь мода, и не гнаться за элитой.

Покупку, которая не ударит по карману, могут позволить себе только сливки общества. Если вы к ним не принадлежите, рассмотрите другие варианты. К примеру, можно обратиться в интернет-магазины (eStore). Со временем цена на новую продукцию падает.

Но залезать в долги, чтобы показать окружающим, что вы обладаете неким статусом, точно не стоит.

Можно подождать выхода еще одной версии, и купить прошлогоднюю модель айфона. Цена также будет уже снижена.

Если не хотите расставаться с мечтой и стать счастливчиком с айфоном в руке, не теряйте голову.