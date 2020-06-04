Особенности переоборудования микроавтобуса на пассажирский

Переоборудование грузовых авто в микроавтобусы — услуга, которая позволит сэкономить на покупке транспортного средства. Из грузовика можно сделать пассажирский транспорт, а стоимость переоборудования автомобиля будет ниже, чем платить за модель заводского варианта.

Область применения микроавтобусов довольно обширна — это машины медицинской помощи, пассажирский автотранспорт, дома на колесах, передвижные лаборатории. Поэтому часто владельцы заказывают переделку салона микроавтобуса и в результате получают автомобиль такого типа, который нужен ему для определенного вида деятельности.

Рынки по предоставляемым услугам наполнены организациями, которые направлены на переоборудование автомобилей. В Украине можно получить сертифицированные услуги в компании «Автополимер». Специалисты компании с опытом работы при помощи современного оснащения выполнят план намеченных работ.

Переоборудование грузовых авто включает в себя кузовные работы, которые подразумевают врезку стеклопакетов, аварийных и вентиляционных люков, дополнительных дверей. В кузов может монтироваться силовой каркас и устанавливаться отделения для транспортировки багажа.

Также можно переоборудовать салон и произвести шумоизоляцию. Внутри кузова установить подиум со ступенями на вход, сделать подсветку, осуществить монтаж направляющих рельс для регулировки наполнения посадочными местами. Установить при переделке фургона в микроавтобус сидения, которые могут быть откидными и вращающимися, с ремнями безопасности и подлокотниками. Есть возможность установить сидения с откидными столиками либо сделать монтаж столов около сидений.

Для придания салону нового стиля и законченного внешнего вида можно сделать перетяжку потолка и внутренней части кузова кожей, окрашенной в соответствующие оттенки, подходящие под интерьер машины.

Салон оснащается полочками для вещей, крепятся поручни и ручки для безопасного передвижения пассажиров. Если собственник транспорта пожелает оформить автозвуковым сопровождением, то укомплектовать салон можно акустическими и видео системами.

Делая заявку на модернизацию транспорта на официальном сайте компании «Автополимер», вы получаете переоборудованный грузовой на микроавтобус автомобиль и грамотно оформленные документы в сроки, оговоренные с менеджером автосервиса.

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