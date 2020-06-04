Новости Одессы и Одесской области

Особенности переоборудования микроавтобуса на пассажирский

Особенности переоборудования микроавтобуса на пассажирский

Переоборудование грузовых авто в микроавтобусы — услуга, которая позволит сэкономить на покупке транспортного средства. Из грузовика можно сделать пассажирский транспорт, а стоимость переоборудования автомобиля будет ниже, чем платить за модель заводского варианта.

Область применения микроавтобусов довольно обширна — это машины медицинской помощи, пассажирский автотранспорт, дома на колесах, передвижные лаборатории. Поэтому часто владельцы заказывают переделку салона микроавтобуса и в результате получают автомобиль такого типа, который нужен ему для определенного вида деятельности.

Рынки по предоставляемым услугам наполнены организациями, которые направлены на переоборудование автомобилей. В Украине можно получить сертифицированные услуги в компании «Автополимер». Специалисты компании с опытом работы при помощи современного оснащения выполнят план намеченных работ.

Переоборудование грузовых авто включает в себя кузовные работы, которые подразумевают врезку стеклопакетов, аварийных и вентиляционных люков, дополнительных дверей. В кузов может монтироваться силовой каркас и устанавливаться отделения для транспортировки багажа.

Также можно переоборудовать салон и произвести шумоизоляцию. Внутри кузова установить подиум со ступенями на вход, сделать подсветку, осуществить монтаж направляющих рельс для регулировки наполнения посадочными местами. Установить при переделке фургона в микроавтобус сидения, которые могут быть откидными и вращающимися, с ремнями безопасности и подлокотниками. Есть возможность установить сидения с откидными столиками либо сделать монтаж столов около сидений.

переоборудования микроавтобуса

Для придания салону нового стиля и законченного внешнего вида можно сделать перетяжку потолка и внутренней части кузова кожей, окрашенной в соответствующие оттенки, подходящие под интерьер машины.

Салон оснащается полочками для вещей, крепятся поручни и ручки для безопасного передвижения пассажиров. Если собственник транспорта пожелает оформить автозвуковым сопровождением, то укомплектовать салон можно акустическими и видео системами.

Делая заявку на модернизацию транспорта на официальном сайте компании «Автополимер», вы получаете переоборудованный грузовой на микроавтобус автомобиль и грамотно оформленные документы в сроки, оговоренные с менеджером автосервиса.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Промо
Промо ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить