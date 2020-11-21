Офисные и мебельные сейфы

В зависимости от условий применения различают банковские, депозитные, мебельные, офисные, оружейные, автомобильные и другие виды металлических шкафов для хранения ценностей.
Сейфы представлены в широком ассортименте, и отличаются целевым назначением и конструктивными особенностями. В офис следует купить офисный сейф, который предназначен для хранения документов и других ценностей.
Особенности и выбор офисного сейфа
Офисные сейфы предназначены для хранения документов, отчетности, ценных бумаг, ключей и печатей, денег и др. Они используются руководителями компаний, менеджерами, службой охраны. При выборе модели следует обратить внимание на такие критерии:
- габаритные размеры;
- внутренний полезный объем;
- класс взломостойкости;
- особенности конструкции;
- количество и тип установленных замков;
- место установки.
В зависимости от целевого назначения офисные сейфы могут быть для хранения денег, документации и переносные мини-сейфы (кешбоксы). Конечная стоимость изделия зависит от типа сейфа, его размеров и характеристик, класса устойчивости к взломам, производителя и варианта установки.
В офисных сейфах могут быть установлены ключевые и кодовые (электронные/механические) замки. Лучше выбирать модели, в которых устанавливаются два и более разнотипных замков. Это повышает безопасность и устойчивость к взлому.
Офисный сейф имеет одностенный стальной корпус, который изготовлен из листов металла толщиной до 3 мм. Двери выполнены из двух стальных листов, между ними находится ригельная система и замки. Для дополнительной защиты следует прикрепить шкаф к полу или стене анкерными болтами.
Для продажи сейфов в Харькове предусмотрена страница https://dik.com.ua/payment-and-delivery/harkov-safe, где можно выбрать сейф и заказать доставку по городу.
Характеристики и преимущества мебельных сейфов
Мебельные сейфы для дома пользуются большой популярностью. По сравнению с встраиваемыми и подпольными моделями они имеют ряд преимуществ. К ним относится следующее:
- небольшой вес;
- компактные размеры;
- привлекательный внешний вид;
- прочность и надежность конструкции;
- удобная эксплуатация;
- оптимальный уровень защиты как для домашнего применения.
Современные модели мебельных сейфов можно легко установить в рабочем кабинете (книжном шкафу, массивном столе и др.) или спальне (тумбе, комоде). При установке таких тайников следует соблюдать несложные правила и рекомендации от производителя.
Боковые стороны в таком шкафу, как правило, не толстые и мало защищены. Поэтому важно надежно прикрепить заднюю панель к стене специальными креплениями. При покупке огнестойкого сейфа нельзя делать в нем дополнительные отверстия для крепления. Это приводит к нарушению целостности конструкции и уменьшает защиту от воздействия огня.