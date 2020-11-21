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Офисные и мебельные сейфы

Офисные и мебельные сейфы

В зависимости от условий применения различают банковские, депозитные, мебельные, офисные, оружейные, автомобильные и другие виды металлических шкафов для хранения ценностей.

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Сейфы представлены в широком ассортименте, и отличаются целевым назначением и конструктивными особенностями. В офис следует купить офисный сейф, который предназначен для хранения документов и других ценностей.

Особенности и выбор офисного сейфа

Офисные и мебельные сейфыОфисные сейфы предназначены для хранения документов, отчетности, ценных бумаг, ключей и печатей, денег и др. Они используются руководителями компаний, менеджерами, службой охраны. При выборе модели следует обратить внимание на такие критерии:

  • габаритные размеры;
  • внутренний полезный объем;
  • класс взломостойкости;
  • особенности конструкции;
  • количество и тип установленных замков;
  • место установки.

В зависимости от целевого назначения офисные сейфы могут быть для хранения денег, документации и переносные мини-сейфы (кешбоксы). Конечная стоимость изделия зависит от типа сейфа, его размеров и характеристик, класса устойчивости к взломам, производителя и варианта установки.

В офисных сейфах могут быть установлены ключевые и кодовые (электронные/механические) замки. Лучше выбирать модели, в которых устанавливаются два и более разнотипных замков. Это повышает безопасность и устойчивость к взлому.

Офисный сейф имеет одностенный стальной корпус, который изготовлен из листов металла толщиной до 3 мм. Двери выполнены из двух стальных листов, между ними находится ригельная система и замки. Для дополнительной защиты следует прикрепить шкаф к полу или стене анкерными болтами.

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Характеристики и преимущества мебельных сейфов

Мебельные сейфы для дома пользуются большой популярностью. По сравнению с встраиваемыми и подпольными моделями они имеют ряд преимуществ. К ним относится следующее:

  • небольшой вес;
  • компактные размеры;
  • привлекательный внешний вид;
  • прочность и надежность конструкции;
  • удобная эксплуатация;
  • оптимальный уровень защиты как для домашнего применения.

Современные модели мебельных сейфов можно легко установить в рабочем кабинете (книжном шкафу, массивном столе и др.) или спальне (тумбе, комоде). При установке таких тайников следует соблюдать несложные правила и рекомендации от производителя.

Боковые стороны в таком шкафу, как правило, не толстые и мало защищены. Поэтому важно надежно прикрепить заднюю панель к стене специальными креплениями. При покупке огнестойкого сейфа нельзя делать в нем дополнительные отверстия для крепления. Это приводит к нарушению целостности конструкции и уменьшает защиту от воздействия огня.

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