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Новости Одессы и Одесской области

Надежный помощник на приусадебном участке

Надежный помощник на приусадебном участке

Лето – пора не только отпусков, но и ремонта, благоустройства приусадебного или дачного участка. Теплая погода этому только способствует. А еще, можно воплотить в реальность мечты, которые давно теплились в сердце.

Например, вы хотели построить своими руками беседку, где можно всей семьей любоваться закатом и пить любимый чай, или же в планах была банька из дерева. На крайний случай, пока есть свободное время можно спилить старое дерево, которое давно мозолит глаза. Со всеми этими заданиями легко справятся, например, бензопилы Grunhelm. Ведь, чтобы работа была в радость, нужно ответственно подойти к выбору главного орудия труда.

Какую бензопилу выбрать

Итак, бензопилы бывают:

  • любительские (бытовые);
  • полупрофессиональные (подходят для фермеров);
  • профессиональные.

Если вам необходимо обрезать старые или поврежденные ветки на деревьях, заготовить дрова для мангала, произвести мелкий ремонт, можете смело покупать любительскую бензопилу. Для более серьезных заданий она не подходит. Такая пила может непрерывно работать не более 45 минут, в противном случае она вам долго не прослужит. Бытовая бензопила легкая. Мощность такого агрегата до 2 кВт.

Полупрофессиональная бензопила подойдет для строительства дома. Она справится и с полом, и с перекрытием для кровли (балки, стропила). Поможет расчистить сад, удалить старые деревья. Мощность у нее 2-3 кВт. Работать фермерские бензопилы могут 3-4 часа к ряду, а это немало. Именно этот вид наиболее популярен и пользуется спросом не только у владельцев домов и дач, но и в фермерских хозяйствах.

Бесперебойно работать до 8 часов под силу профессиональной бензопиле. Мощность отдельных моделей может превышать 8 кВт. Этот агрегат настоящая находка для заготовки дров на зиму для отопления дома, валки леса, для строительства больших коттеджей, капитальных ремонтов. Кроме высокой цены у этого вида бензопил есть еще одна особенность: из-за высокой мощности она достаточно тяжелая и справиться с ней под силу только настоящему профессионалу.

Надежный помощник - бензопила

Технику безопасности никто не отменял

Бензопила – это не просто орудие труда, она может нести большую опасность и причинить увечья. Поэтому работать с ней нужно аккуратно.

Сначала внимательно изучите инструкцию. Если вы устали, плохо себя чувствуете или употребляли алкогольные напитки, лучше за бензопилу не браться.

Важно использовать защитную обувь, специальную одежду, перчатки, очки. При работе пила издает очень громкий звук, который негативно может действовать на органы слуха, желательно воспользоваться наушниками.

Ни в коем случае нельзя резать дерево или ветки выше своего плеча, в таком положении сложно контролировать пилу.

Всегда нужно рассчитывать траекторию падения дерева и находиться в безопасной зоне.

Перед началом работы бензопила должны быть правильно отрегулирована, собрана, легко заводиться. Помните, что малейшие неполадки чреваты неприятными последствиями.

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