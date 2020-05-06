Медицина на дому в Киеве

Болезни, травмы, старость – основной перечень причин, по которым люди обращаются за предоставлением медицинских услуг в домашних условиях.
В дополнительном уходе нуждаются и люди в период реабилитации, после оперативного вмешательства. Квалифицированную помощь оказывают частные клиники, на официальных сайтах которых указывается полный перечень проводимых манипуляций.
Медицинская помощь дома
Сегодня специализированная помощь пациенту – услуги медсестры на дому в составе патронажной службы, а также выезд врача определенного профиля. В спектр основных задач квалифицированного врача входит осмотр, консультация и заключение. Если визит осуществляет медицинская сестра, то ее функции более обширны:
- Сбор материала для сдачи анализов.
- Выполнение внутримышечных и внутривенных инъекций.
- Установка катера и капельницы.
- Проведение перевязки.
- Вакцинация взрослых и детей в соответствии с назначением врача.
- Осуществление оздоровительных мероприятий.
- Надлежащий уход за лежачим.
Консультативные и диагностические на дому позволяют своевременно установить причину болезни (если она не была установлена ранее) и начать лечебные процедуры. Если потребуется госпитализация больного, будет вызвана бригада неотложной помощи. Транспортировка в медицинское учреждение проводится круглосуточно.
О плюсах и минусах
В первую очередь, выбор медицинских услуг – заключение договора с центром. Для получения качественного сервиса, клиенту следует ориентироваться на профессионализм медперсонала, опыт и оснащенность оборудованием последнего поколения. Не менее важен статус, стоимость и отзывы. К положительным факторам относят:
- Отсутствие очередей, стресса и контакта с больными.
- Оперативное получение помощи. Специалисты приезжают в заранее оговоренный период.
- Возможность получить консультацию как семейного врача, так и узкопрофильного.
- Внимательность, вежливость и индивидуальный подход к каждому пациенту.
- Экономия времени на дорогу.
Клиника Добробут в Киеве – симбиоз вышеперечисленных критериев, поэтому выбирают ее все, кто дорожит здоровьем. Если говорить о минусах, то стоит помнить, что есть ряд процедур, которые проводятся исключительно в стационаре. Многие относят к недостаткам и высокую стоимость услуг. Но, качественно выполненные процедуры ведущими докторами не могут стоить дешево!