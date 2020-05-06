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Новости Одессы и Одесской области

Медицина на дому в Киеве

Медицина на дому в Киеве

Болезни, травмы, старость – основной перечень причин, по которым люди обращаются за предоставлением медицинских услуг в домашних условиях.

В дополнительном уходе нуждаются и люди в период реабилитации, после оперативного вмешательства. Квалифицированную помощь оказывают частные клиники, на официальных сайтах которых указывается полный перечень проводимых манипуляций.

Медицинская помощь дома

Сегодня специализированная помощь пациенту – услуги медсестры на дому в составе патронажной службы, а также выезд врача определенного профиля. В спектр основных задач квалифицированного врача входит осмотр, консультация и заключение. Если визит осуществляет медицинская сестра, то ее функции более обширны:

  • Сбор материала для сдачи анализов.
  • Выполнение внутримышечных и внутривенных инъекций.
  • Установка катера и капельницы.
  • Проведение перевязки.
  • Вакцинация взрослых и детей в соответствии с назначением врача.
  • Осуществление оздоровительных мероприятий.
  • Надлежащий уход за лежачим.

Консультативные и диагностические на дому позволяют своевременно установить причину болезни (если она не была установлена ранее) и начать лечебные процедуры. Если потребуется госпитализация больного, будет вызвана бригада неотложной помощи. Транспортировка в медицинское учреждение проводится круглосуточно.

О плюсах и минусах

В первую очередь, выбор медицинских услуг – заключение договора с центром. Для получения качественного сервиса, клиенту следует ориентироваться на профессионализм медперсонала, опыт и оснащенность оборудованием последнего поколения. Не менее важен статус, стоимость и отзывы. К положительным факторам относят:

  • Отсутствие очередей, стресса и контакта с больными.
  • Оперативное получение помощи. Специалисты приезжают в заранее оговоренный период.
  • Возможность получить консультацию как семейного врача, так и узкопрофильного.
  • Внимательность, вежливость и индивидуальный подход к каждому пациенту.
  • Экономия времени на дорогу.

Клиника Добробут в Киеве – симбиоз вышеперечисленных критериев, поэтому выбирают ее все, кто дорожит здоровьем. Если говорить о минусах, то стоит помнить, что есть ряд процедур, которые проводятся исключительно в стационаре. Многие относят к недостаткам и высокую стоимость услуг. Но, качественно выполненные процедуры ведущими докторами не могут стоить дешево!

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